Sin Gorana Ivaniševića otvorio dušu: "Prezime mi je bilo veliki stres"

Emanuel Ivanišević u Varaždinu je još jednom osjetio atmsferu Davis Cupa. 18-godišnji tenisač već je bio sparing partner našim reprezentativcima, ali naglašava da mu je to uvijek poseban gušt.

"Odlično je biti dio tima i trenirati s dečkima koji su dosta bolji od mene sad. Stvarno mi je zadovoljstvo biti tu", rekao je Emanuel za Dnevnik Nove TV.

No, to zadovoljstvo neko će vrijeme pauzirati jer kad se reprezentacija slijedeći put okupi, za rujansko gostovanje u Njemačkoj, Emanuel će već biti u SAD-u. Kao student prestižnog sveučilišta Wake Forest. S ocem je prije četiri mjeseca obišao čak pet sveučilišta i ostao fasciniran uvjetima koji su ga dočekali.

Emanuel Ivanišević ide na Wake Forest

"Odlično je i za vidjeti njihove uvjete, stvarno su fenomenalni, svaki faks je wow za nas. Idem na Wake Forest, tamo gdje je bio i Borna Gojo. To je trenutačno najbolji teniski faks na svijetu i jako se veselim putu tamo."

S obzirom da je danas već gotovo uobičajeno da se najbolji sveučilišni tenisači okušaju i na ATP Touru, i Emanuel Ivanišević razmišlja u tom smjeru.

"To mi je naravno cilj, ići na faks i onda se probat probiti. Sad je već 30 igrača s faksa u top 100, što je najviše u povijesti. Npr., Shelton koji je 5. na svijetu isto je s faksa."

I Sheltonov je otac svojevremeno bio uspješan tenisač, ali ni blizu klase starijeg Ivaniševića. Koliko je Emanuelu na početku teniskog puta bilo opterećenje prezime Ivanišević?

"Prije par godina bio mi je veliki stres, svi očekuju od tebe da budeš kao tata, što je praktično nemoguće, jer on je naš najbolji tenisač. Očekivanja su velika od svih, ali sad sam se naviknuo već, pa je bolje."

"Više puta sam gledao tatino osvajanje Wimbledona"

Svaka zemlja ima povijesno neki trenutak kojeg svi pamte i onda ljudi pitaju 'gdje si bio kad se to dogodilo'. U Hrvatskoj, u mojoj generaciji i 10 godina mlađoj, je pitanje bilo 'gdje si bio kad je Goran osvojio Wimbledon'. Vi ste naravno rođeni sedam godina kasnije, ali me zanima jeste li ikad pogledali cijeli meč?

"Jesam, i to više puta. I atmosfera je bila nemoguća, jer se u ponedjeljak igralo i publika je bila luda. I kad gledam dan danas nakon 24-25 godina nije lako za pogledati i ne mogu zamisliti biti u njegovoj situaciji", javlja Dnevnik Nove TV.

Za razliku od Gorana, Emanuel igra desnom rukom i – kako kaže – mnogo je smireniji na terenu. Kada ga pitate za teniske ciljeve, odgovara – razvijati se na pravi način i postići najviše što može. Ispravan pristup budućeg sveučilištarca i tenisača koji ima svoj put.