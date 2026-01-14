Sin domaće legende čeka prvo dijete: 'Osjećaj koji se teško može opisati riječima'

Sin legendarnog glazbenika Daniela Popovića, Sebastian Popović i njegova supruga Magdalena čekaju prvo dijete. Sretnu vijest potvrdili su sinoć na događaju u Zagrebu.

'Sretan sam i imam laganu tremu. Iščekivati svoje dijete osjećaj je koji se teško može opisati riječima', rekao je Sebastian.

Njegova majka Sanja Bjedov Popović dodala je: 'Jako sam sretna i uzbuđena što nam stiže bebica. Moja snaha Magdalena dolazi iz velike obitelji - njih je devetero djece - ali meni je to, nakon moje djece, prvo dijete u obitelji pa sam presretna'.

Podsjetimo, par se vjenčao u studenom 2024. nakon devet mjeseci veze. Sebastian je poznat i po sudjelovanju u emisiji Nove TV, 'Ženim sina', gdje je tražio svoju idealnu ženu. U odabiru mu je tada pomagala majka Sanja.ž

Daniel Popović je u intervjuu za Story progovorio o glazbenom izričaju svog sina, savjetima koje mu je davao te njihovom odnosu općenito.

'Moja djeca su krenula nekim svojim putevima i na svakoga od njih sam ponosan. Sve ih jednako volim, čak i kada nismo u kontaktu, moje misli su uz njih. Pokušao sam dati savjet Sebastianu, ali on ima svoj glazbeni put i svoj izričaj. Želi raditi sam i sam postići uspjeh. Ja to poštujem', rekao je, piše Story.