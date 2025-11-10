Simpozij primalja u Splitu okupio primalje iz Hrvatske i inozemstva

U Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split od 7. do 8. studenog 2025. godine održan je Drugi primaljski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem “Elija Sotera” - događaj koji za cilj ima objediniti sve koji svoj rad svakodnevno posvećuju najnježnijem trenutku života: rađanju.

Na simpoziju se okupilo 60-ak primalja iz Splita, Šibenika, Zadra i Knina, ali i Bosne i Hercegovine i Poljske, a sudjelovali su i predstavnici svih srodnih struka uključenih u rad s trudnicama, rodiljama, babinjačama i novorođenčadi. Govorilo se o temama: porod kod kuće, strah od porađaja, prijevremeni porod, trombofilija, Rh imunizacija, hitna stanja u ginekologiji i dr.

„Godinu dana nakon prvog susreta svjedočimo nastavku razvoja i prepoznavanja naše profesije unutar zdravstvenog sustava. Procesi koji su tada bili tek na početku danas se sve više konkretiziraju – od osnaživanja edukacijskih programa do snažnijeg uključivanja primalja u različite aspekte zdravstvene skrbi. Ovo izdanje simpozija potvrđuje važnost kontinuirane edukacije, umrežavanja i razmjene iskustava među kolegicama i kolegama. Takva okupljanja pružaju priliku za razmjenu znanja, usvajanje novih praksi i jačanje profesionalnog identiteta naše struke“, istaknula je predsjednica organizacijskog odbora Jelena Jerković, bacc. obst., ujedno i glavna sestra Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split. U splitskom rodilištu o rodiljama i novorođenčadi brine 120 primalja, a predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split prof. prim. dr. sc. Marko Dražen Mimica naglasio je potrebu za edukacijom što većeg broja primalja koje su neophodne u podršci majkama prije, za vrijeme i nakon poroda.

Pročelnica odsjeka za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu doc. dr. sc. Matea Dolić, potvrdila je kako je ovo jedinstvena prilika za primalje i studente da prisustvuju spoju struke, znanosti i profesije. „Na ovom simpoziju imaju mogućnost učiti od najboljih u svom području, a naši studenti imaju priliku, uz najbolje, postati još bolji — jer primaljstvo nije samo profesija, već poziv da budemo uz žene u njihovim najsnažnijim, najranjivijim i najsvetijim trenutcima života. Posebno se veselimo i otvaranju Diplomskog studija primaljstva, koji će omogućiti stvaranje visokoobrazovanih primalja spremnih preuzeti vodeću ulogu u razvoju svoje profesije i unapređenju skrbi za žene, majke i novorođenčad“.

Predavači na simpoziju su bili: prof. prim. dr. sc. Damir Roje, prof. prim. dr. sc. Marko Vulić, izv. prof. prim. dr. sc. Marko Dražen Mimica, izv. prof. prim. dr. sc. Branka Polić, doc. dr. sc. Nađa Aračić, doc. dr. sc. Jasminka Rešić Karara, doc. dr. sc. Matea Dolić, Jelena Jerković, bacc. obst., Vedrana Hrkač, bacc. med. techn., primalja Maja Rečić, Paulina Mostynska, mag. midwife, Matijana Mardesić, bacc. med. techn., Antonija Prlenda, bacc. med. techn., Nikša Galić, bacc. obs., Kristina Gavranić, bacc. obs., Dijana Biluš, bacc. med. techn., Josipa Vučemilo, bacc. med. techn., Zorica Sarah, bacc. obs., Deša Ljubičić, bacc. obs., Laura Kalabrić, bacc. obs., Nelly Karaman, bacc. obs. i Ana Dronić, bacc. obs., kao i specijalisti hitne medicine Marin Vuco, Ivan Kukolj, Dino Miloš, Branko Bulaić.

Organizatori su bili Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Hrvatska komora primalja - podružnica Splitsko-dalmatinske županije i Klinički bolnički centar Split, a simpozij nosi simbolični naslov „Elija Sotera“ po prvoj poznatoj primalji na našem području koja je živjela 2. stoljeću u Saloni.

Elija Sotera umrla je u 35 godini života, no svojim radom kao primalja toliko je zadužila grad da su joj građani i njen suprug podigli nadgrobnu ploču što je u to vrijeme bilo primjereno smo uglednicima. Ta nadgrobna stela spomenik je koji po prvi put bilježi primalju na hrvatskome povijesnom prostoru. Original je nađen u dva dijela (1885. i 1941.) kod Vranjica, na prostoru salonitanskog agera i u stalnom je postavu Arheološkog muzeja u Splitu. 2022. godine replika njene nadgrobne stele postavljena je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Split.