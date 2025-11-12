Simona otvorila dušu: "Gabriela koja je otišla od nas. Nije abortirala, rodila je"

U svojoj novoj knjizi Simona Mijoković, nekad Gotovac, iskreno i bez zadrške progovara o najtežim trenucima iz svog života, piše Dnevnik.hr.

O procesu nastajanja knjige, kao i o emotivnim izazovima koje je prolazila tijekom pisanja, Simona je govorila za IN magazin. Osim teških tema iz prošlosti, Simona je otvoreno progovorila i o svom današnjem privatnom životu i otkrila velike vijesti.

Naime, njezina kći Gabriela koju je dobila u braku s Antom Gotovcem postala je majka.

''Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji, ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu, ona je rekla da životu s 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju obitelj'', rekla je Simona za IN magazin, a ranije se pisalo da je Gabriela rodila sina.

Simona je tako postala baka, a njezin bivši suprug Ante djed.

''S Antom se čujem. Molim se za njega, Ante me doveo na Tabor, i to nikad neću zaboraviti'', dodala je.

U knjizi je detaljno ispričala i kada je prvi put probala heroin.