Simona Mijoković: "Nisam se previše opterećivala cijenom kokaina kada su me ionako častili mladići koji su time kupovali moje društvo"

Simona Mijoković (41), bivša pjevačica i autorica, u svojoj novoj knjizi otkriva teške detalje iz mladosti. Promocija knjige "Kako sam tražila ljubav" održava se večeras, u dvorani "Vijenac" Nadbiskupskog pastoralnog instituta na Kaptolu. Večernji list objavio je ekskluzivne ulomke u kojima autorica opisuje razdoblje odrastanja obilježeno ovisnošću, traumama i potragom za pripadanjem.

U ulomku Simona opisuje kako je kao tinejdžerica ušla u društvo u kojem su droga i izlasci bili svakodnevica. Kako navodi, odluke je donosila iz želje da se uklopi i bude prihvaćena. Umjesto toga, upala je u ovisnost i počela živjeti život koji ju je udaljio od obitelji, zdravlja i sebe same, prenosi net.hr.

"Nisam se previše opterećivala cijenom kokaina kada su me ionako častili mladići koji su time kupovali moje društvo. Naravno da sam ih objeručke prihvaćala, i njih i kokain. Dovoljno je bilo samo pojaviti se među njima i ponude su se nizale jedna za drugom. Svojom sam vanjštinom privlačila muškarce, a s njima je dolazila i besplatna droga. Jedan je grijeh otvarao prostor drugom. Moj se svijet počeo rušiti, gubila sam slobodu, zarobljavala se u ovisnostima, ali sam cijelo vrijeme vjerovala da se samo ludo zabavljam", napisala je.

Traumatska iskustva

Autorica govori i o traumatskim iskustvima koja su je duboko ranila, istaknuvši da se zbog šoka i straha nije znala zaštititi niti postaviti granice. Posljedice tih događaja oblikovale su njezine kasnije odnose, povjerenje i pogled na ljubav. U knjizi opisuje godine provedene u klubovima, gdje su se droga i površna pažnja doimale kao bijeg od boli. Navodi da je tada živjela „lažnu slobodu“, ne prepoznajući koliko je zapravo bila ranjiva i izgubljena.

Simona ističe kako je promjena počela tek nakon suočavanja sa sobom i duhovnog obraćenja. Zahvaljuje na prilici da svoj život ponovno izgradi te poručuje kako je njezina priča upozorenje, ali i svjedočanstvo mogućnosti oporavka.