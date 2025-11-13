Simona Mijoković nikada neće zaboraviti ovaj susret: ''Umjesto muškarca došla je njegova supruga''

U svojoj novoj knjizi "Kako sam tražila ljubav" Simona Mijoković iskreno i bez zadrške progovara o najmračnijim epizodama iz svog života. Među nizom potresnih priča ističe se i jedan trenutak koji nikada neće zaboraviti.

Naime, prisjetila se situacije kada je, očekujući muškarca s kojim se viđala, na dogovoreni susret stigla njegova supruga.

''Mislila sam da ću se naći s njim, ali ona je bila na tom mjestu, bila sam iznenađena, prestravljena što je sad to, bojala sam se, ona mi je rekla: 'Ne boj se, nisi jedina, nisi zadnja, ti si samo jedno izgubljeno janje koje je zalutalo u naš brak i ja ti želim da nađeš živog Boga', to je žena koja je bila izuzetne vjere'', ispričala je za IN magazin.

