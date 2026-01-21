Simona Mijoković (41) o ulozi bake: "Jedino je važno..."

Bivša reality zvijezda Simona Mijoković proteklog je vikenda gostovala u Šibeniku i kroz razgovor i osobno svjedočanstvo predstavila svoju istoimenu knjigu "Kako sam tražila ljubav". A kako danas gleda na estradu čiji je bila dio, kakav je osjećaj postati baka u 41., planira li se iz Austrije vratiti u Hrvatsku i druge javnosti nepoznate detalje Simona je otkrila za InMagazin.

''Moje ime je Simona Mijoković, imam 41 godinu, blagoslovljena supruga, uskoro će 10 godina braka, i majka 10-ero djece, petero na Zemlji i petero na nebu.''

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovim je riječima nekadašnje lice s naslovnica Simona Mijoković započela svoj susret sa Šibenčanima.

''Moj život je započeo u grijehu već u osmoj godini, u devetoj, u 10-oj, u 12-oj oduzeta nevinost, u 13-oj ulazak u droge, u 14-oj bulimija, u 16-oj maloljetnička prostitucija, u 18-oj tri abortusa.'', sve je ovo ispričala.

Ova 41-godišnjakinja je već postala baka. Njezina najstarija kći Gabrijela, koju je dobila u braku s Antom Gotovcem, prošlog je ljeta na svijet donijela dječaka.

''Molim za svoga unuka i to je jedino važno, molim se za njega.''

Simona sa suprugom Stanislavom i četvero djece živi u Linzu u unajmljenom stanu, za koji u šali kaže da izgleda poput kapelice. Na pitanje planiraju li se preseliti u Hrvatsku, odgovara.

''Mi se planiramo vratiti u Hrvatsku, hoće li to biti ove godine, sljedeće ili za dvije, ne znamo. Prepuštamo Božjoj providnosti, neka On vodi.''

Iako je htjela biti časna sestra, Simona je po zanimanju make-up artistica.

''Jako volim šminkati, često šminkam prijateljice i sve susjede u Austriji. Ne činim to za novac zato jer nemam obrt, ne želim raditi na crno, držim se onog 'što je carevo, dajte caru, što je Božje, dajte Bogu'. Od srca šminkam, ali tko zna, u budućnosti, nisam opterećena s time. Nisam opterećena s ničim u životu, samo mi je jedno važno, biti s Isusom.''

Dirljivim svjedočanstvom Simona je poslala ohrabrujuću poruku nade za sve koji lutaju krivim stazama daleko od istinske ljubavi i sreće.