Šime Elez u društvu nepoznatih plavuša

Buketi ruža i posute crvene latice na svakom koraku u četvrtak navečer su najveće fanove poput tragova vodili do dva trenutno najintrigantnija televizijska imena u Hrvatskoj, Karla Godeca i Petra Rašić, dva nova Gospodina Savršena. Svoju podršku nasljednicima u zagrebačkom Z Centru dao je i omiljeni Šime Elez, koji se našao između dvije plavokose obožavateljice. Simpatično i bezazleno, ali dovoljno da se digne obrvica. Jer nijedna od njih nije bila Maja Šuput.

