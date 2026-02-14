"Silna mladost slijevala se prema Pjaci, tamo si tražio srodnu dušu. Nije bilo mobitela, nije bilo brendirane robe…"

Za likovnu umjetnicu Želimiru Ganzu ljubav je nit koja prožima svaki segment života i stvaralaštva. Kroz topao i iskren razgovor, Želimira nam je približila svoje viđenje ljubavi te nas povela u jedno sasvim drugačije vrijeme splitske mladosti. S puno duha prisjetila se dana u kojima je društveni život pulsirao na Pjaci, koja je tada bila glavno poprište prvih pogleda i upoznavanja.

“Onaj tko svoju srodnu dušu nije pronašao u školi, pronašao ju je na Pjaci”, rekla je.

Sve je imalo svoj red: djevojke su šetale pod ruku, ili “šotobraco”, dok su ih mladići promatrali sa svojih uobičajenih mjesta na trgu. Prvi pogledi ubrzo su vodili zajedničkim šetnjama prema Mejama, dijelu grada koji umjetnica pamti kao prostor zaljubljenih.

“Svako pet metara drugi par zagrljen”, opisuje ona.

U večernjim šetnjama pod splitskim nebom Želimira je jednom zaista pronašla svoju srodnu dušu, a danas ljubav prepoznaje u umjetnosti i ljudima koji je okružuju.

