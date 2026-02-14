S korisnicima na Zenti: “Nisam slavio nikakvo Valentinovo. Nisam prije znao, a sada znam - ljubav može sve!”

Uoči Valentinova posjetili smo Dom za starije i nemoćne na Zenti, jer tko o ljubavi može pričati iskrenije od onih koji su je kroz desetljeća gradili, gubili i ponovno pronalazili? Naši sugovornici, Želimira Ganza i Branko Ivkošić, svojim su nas pričama poveli na putovanje kroz vrijeme.

Podijelili su s nama sjećanja, iskustva i anegdote te živo dočarali kako se nekada voljelo u Splitu i Zagori. S jedne strane rijeke mladih koje se nakon zadnjeg školskog sata slijevaju prema Piaci, a s druge sijela u dalmatinskim selima gdje djevojke uz ognjište dočekuju mladiće.

Od prvih simpatija i mladenačkih zadirkivanja, preko neponovljivih pravih ljubavi, do neizbježnih suza i rastanaka, i još dalje, do nekih novih radosti i drugačijih veza.

O svemu govore kao da je bilo jučer. Neke od tih uspomena i danas im izmame suze i osmijeh.

Njihove priče, koje donosimo kroz nekoliko kratkih videa, podsjetit će vas koliko je važno čuvati i cijeniti vlastite ljubavi.

Jer, kako se Branko uvjerio u devet desetljeća života: “Ljubav može sve”.

Tijetkom dana na Dalmaciji Danas ćemo objaviti razgovore sa gospođom Želimirom i gospodinom Brankom.