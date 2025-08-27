Sigurnost u školama pod upitnikom? Ravnatelji traže ljude....

U zagrebačkom Borovju radovi su u punom jeku. Škola se nadograđuje. Prvo zvono se bliži, a ravnateljica mora naći djelatnika za sigurnost. Onog koji će zamijeniti zaštitare koji su uskočili prošlo polugodište. Zainteresiranih za to mjesto ima i među njima.
"Kod menee je bilo dosta ljudi, skoro 10-ak mislim da je prošlo kroz školu. Mlađi svi su iskazali interes da dođu. Dapače, svi i dalje zovu i kontinuirano raspituju kad će biti objavljen taj natječaj. Tako da interes postoji", rekla je Branka Štefok Bojadžija, ravnateljica OŠ Borovje.
Kolika će biti plaća djelatnicima za sigurnost, koliko radnih mjesta je otvoreno, ali i koji su se novi problemi pojavili pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.
