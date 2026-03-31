Sigurnost na prvom mjestu: NP Krka podupire hitnu medicinsku pomoć u sezoni

Javna ustanova Nacionalni park Krka i ove godine tijekom pojačane turističke sezone sudjeluje u osiguravanju dodatne zdravstvene skrbi na području Grada Skradina i Nacionalnog parka Krka.

U tu je svrhu sa Zavodom za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije potpisan Ugovor o sufinanciranju službe hitne medicinske pomoći.

Sredstva su namijenjena osiguravanju kontinuiranog rada timova hitne medicinske pomoći, nabavi potrebnog sanitetskog materijala i pokrivanju troškova goriva, a usluga će biti dostupna od 15. lipnja do 30. rujna 2026. godine. Upravo u tim mjesecima bilježi se znatan porast broja posjetitelja, što povećava potrebu za brzom i kvalitetnom medicinskom intervencijom.

„Sigurnost i zdravlje ljudi jedan su od naših najvažnijih prioriteta. Smatramo da je dostupna i učinkovita hitna medicinska pomoć ključna, kako za stanovnike naše županije, tako i za brojne domaće i strane goste koji u ljetnim mjesecima posjećuju Nacionalni park Krka. Drago nam je što ovom suradnjom možemo dati konkretan doprinos i vjerujemo da će timovi hitne pomoći biti spremni odgovoriti na sve izazove“, izjavila je ravnateljica JU NP Krka Nella Slavica.

Tijekom ljetne sezone kroz ulaz Skradin u Park uđe preko tristo pedeset tisuća posjetitelja, zbog čega je dodatna organizacija zdravstvene zaštite od iznimne važnosti. Povećan promet i veći broj ljudi na tom području zahtijevaju brzu reakciju u hitnim situacijama, kako bi se osigurala sigurnost svih prisutnih.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije Tomislav Jukić istaknuo je važnost ove suradnje: „Podrška Nacionalnog parka Krka iznimno nam je vrijedna jer omogućuje dodatnu spremnost i bolju organizaciju rada tijekom najzahtjevnijeg dijela godine. Ovakva partnerstva s lokalnim institucijama ključna su za pružanje pravodobne i kvalitetne hitne medicinske skrbi svim građanima i posjetiteljima naše županije.“

Suradnja s lokalnom zajednicom i relevantnim institucijama jedan je od važnih ciljeva Nacionalnog parka Krka. Ona uključuje i brigu o sigurnosti i zdravlju svih posjetitelja, kako bi im boravak u Parku i Šibensko-kninskoj županiji ostao zapamćen kao ugodno i sigurno iskustvo.