Sigurdsson: "Svi su sudjelovali, borili se. Kupka za rehabilitaciju, ledena kupka će biti puna"

Hrvatska je vodila veliku borbu s Islandom u utakmici koja je važna za polufinale Europskog prvenstva. Uspjeli smo slaviti u utakmici koja je bila napeta do kraja.

Dagur Sigurdsson je rekao nakon utakmice: "Jako sam sretan. Dečki su ostavili sve na terenu do zadnje sekunde. Bila je teška utakmica. Igrali smo dobro, kontrolirali cijelu utakmicu. Imali su dobre nizove, ali mi smo imali karakter i volju da dobijemo utakmicu. Svi su sudjelovali, borili se, čak i ozlijeđeni igrači. Kupka za rehabilitaciju, ledena kupka će biti puna", kazao je izbornik.

"Nemam informacije o ozljedama Slavića i Martinovića, ali imamo dobre fizioterapeuta i dobre zamjene".

Sretan sam zbog Matea, jako je dobar i važan za nas, posebice kad treba zamijeniti Martinovića i njegova forma nam daje samopouzdanje".

"Švicarska je jaka reprezentacija. Rekao sam prije turnira da će mnoge iznenaditi. Igrali smo s njima pripreme u studenom, tada su bili bez nekih igrača. Bit će jako teško, moramo se opraviti do tada", zaključio je izbornik, prenosi RTL.