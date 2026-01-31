Sigurdsson se ispričao, EHF ga - odbio? 'Njegovo ponašanje je neprihvatljivo'

Bura koju je islandski stručnjak na klupi Hrvatske, Dagur Sigurdsson, podigao svojim verbalnim napadom na Europsku rukometnu federaciju (EHF) ne samo da se ne stišava, već dobiva i novi, dramatičan zaplet. Nakon što je u petak pokušao smiriti tenzije isprikom za ton i način svog istupa, posljednje informacije govore kako čelništvo EHF-a tu ispriku nije prihvatilo "zdravo za gotovo". Prema službenim izjavama, Sigurdssonovo ponašanje ocijenjeno je "neprihvatljivim" i štetnim za imidž rukometa, a ne stišava se bura ni oko mogućih disciplinskih mjera. Iako postoje informacije da je Islanđanin izgladio nesporazum s jednim od direktora EHF-a, kojeg smatra prijateljem, službeni stav krovne organizacije ostaje tvrd i beskompromisan, signalizirajući da ovaj sukob još nije gotov, piše Večernji list.

Podsjetimo, sve je eksplodiralo u četvrtak, dan uoči polufinalne utakmice s Njemačkom, kada je Sigurdsson na službenoj konferenciji za medije sasuo lavinu kritika na račun organizatora. Raspored je nazvao "nehumanim", istaknuvši kako je Hrvatska morala odigrati dvije ključne utakmice u samo dva dana u Malmöu, da bi potom na jedini slobodan dan provela četiri do pet sati u autobusu na putu za Herning. Posebno ga je razbjesnila činjenica da je reprezentacija smještena u Silkeborgu, udaljenom četrdesetak minuta od dvorane, što je dodatno otežalo oporavak igrača. Njegova usporedba EHF-a s "fast food lancem" kojem je stalo samo do "prodaje eventa", a ne do kvalitete proizvoda i zdravlja igrača, odjeknula je Europom i postala simbolom otpora prema komercijalizaciji sporta.

Prvotna reakcija EHF-a, koju su mnogi hrvatski mediji opisali kao ciničnu, samo je dolila ulje na vatru. U svom priopćenju ustvrdili su da je raspored bio poznat šest mjeseci unaprijed i da su ga svi savezi prihvatili. U potezu koji je posebno razljutio hrvatsku javnost, povukli su paralelu sa Svjetskim prvenstvom 2025., kada je Hrvatska bila smještena u Karlovcu dok je igrala u Zagrebu, ignorirajući pritom neusporedivo kraće vrijeme putovanja. Naglasili su i kako su slični rasporedi postojali i na Euru 2018. kojem je upravo Hrvatska bila domaćin, pokušavajući time relativizirati ozbiljnost Sigurdssonovih prigovora.

Iako je njegova isprika, barem na službenoj razini, odbijena, čini se da je pritisak koji je stvorio bio prevelik da bi ga EHF u potpunosti ignorirao. Sigurdsson se, kako je i sam pojasnio, ispričao zbog tona i načina komunikacije, svjestan da je u afektu možda pretjerao s izborom riječi, no i dalje čvrsto stoji iza suštine svojih kritika. Činjenica da EHF razmatra novčanu kaznu ili disciplinski postupak jasno pokazuje da, iako kritika rasporeda može biti dopuštena, javno iskazivanje nepoštovanja prema organizaciji neće tolerirati.

Ironično, dok je EHF s jedne strane osuđivao njegovo ponašanje, s druge je strane bio prisiljen priznati poraz. Već u petak, pod teretom argumenata i medijskog pritiska koji je Islanđanin pokrenuo, federacija je najavila revolucionarne promjene za buduća natjecanja. Taj potez mnogi su prozvali "pobjedom unatoč porazu", jer je Sigurdsson, iako je s Hrvatskom izgubio polufinale, izborio pobjedu za sve buduće generacije rukometaša. Već od Ženskog Eura 2026. uvest će se posebni dani rezervirani isključivo za putovanje i odmor. Od muškog Eura 2028. reprezentacije više neće igrati utakmice dva dana zaredom, a od 2028. za rukometašice i 2030. za rukometaše uvest će se i faza četvrtfinala kako bi se raspored dodatno rasteretio. Hrvatska će se u nedjelju, prvog veljače, boriti za brončanu medalju protiv Islanda, a u finalu se sastaju Danska i Njemačka.