Sigurdsson i EHF zakopali sjekiru: Lijepa gesta hrvatskog izbornika

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurðsson ispričao se Europskoj rukometnoj federaciji (EHF) zbog načina na koji je na konferenciji za novinare u Herningu kritizirao organizaciju Europskog prvenstva.

Informaciju je potvrdio predsjednik EHF-a Michael Wiederer, koji je danas u Herningu održao konferenciju za novinare i odgovarao na pitanja vezana uz Dagurove oštre izjave uoči polufinalne utakmice Hrvatske protiv Njemačke.

Sigurðsson je tada javno poručio kako EHF pokazuje “malo ili nimalo poštovanja” prema igračima i stručnim stožerima, posebno istaknuvši neujednačene periode odmora reprezentacija prije polufinala. Njegove riječi izazvale su veliku pozornost, ponajviše zbog usporedbe EHF-a s lancem brze hrane, a hrvatske reprezentacije sa “smrznutom piletinom”.

Restoran brze hrane

"Oni su kao restoran brze hrane, nije ih briga za kvalitetu, samo žele prodati. Ili kao tvrtka za organizaciju događaja koja samo naručuje umjetnike za izložbu i otmjenu konferenciju. Nije ih briga što smo jutros morali putovati četiri sata iz Malmöa", rekao je tada Dagur.

Na pitanje o toj analogiji, predsjednik EHF-a Wiederer kratko je poručio kako se hrvatski izbornik u međuvremenu ispričao zbog izbora riječi.

Sam Sigurðsson ranije danas u razgovoru za islandski Vísir potvrdio je da se sastao s glavnim izvršnim direktorom EHF-a, s kojim je u prijateljskim odnosima, te da je Savez bio obaviješten o svemu prije same konferencije za novinare.

Hrvatsku sutra očekuje utakmica za brončanu medalju na Europskom prvenstvu, u kojoj će se suprotstaviti Islandu, piše Gol.hr.