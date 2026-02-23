Sigur se oglasio nakon jučerašnjeg crvenog kartona

Hajduk je jučer pobijedio Rijeku u sklopu 23. kola SuperSport HNL-a golom Marka Livaje iz 79. minute. Rijeka je drugo poluvrijeme igrala s igračem manje nakon što je Dejan Petrovič isključen, a od 80. su minute snage na terenu bile ravnopravne jef je pocrvenio i Niko Kristian Sigur.

Desni bek Hajduka nakon Livajina pogotka otišao je po loptu u golu, Radeljić mu je blokirao, a potom ga je Sigur pljunuo i zaradio crveni karton.

O cijeloj se situaciji Kanađanin oglasio na svom Instagram profilu. "Ono zbig čega sam dobio crveni karton bilo je nepravedno i sudac je to krivo protumačio. Želim zahvaliti igračima HNK Rijeka oko mene koji su vjerovali da sam nevin. Žao mi je što smo klub i ja predstavljeni na ovaj način. Osjećam se mirno jer Bog zna moje namjere i iskreno bih se ispričao da sam namjerno učinio ono za što me optužuju", napisao je Sigur.