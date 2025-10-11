Sigur: "Puno je pritiska i kada pođe po zlu, jako je loše"

Hajdukov Kanađanin Niko Sigur bio je čest član početne postave prošle sezone dok je na klupi sjedio Gennaro Gattuso. Promjenom trenera promijenila se malo i minutaža, ali Sigur i dalje dobiva šanse te je i dalje kanadski reprezentativac. O Hajduku i odnosu s bivšim trenerom Gattusom govorio je u podcastu Canadian Soccer Daily.

- S Gattusom je bilo zanimljivo jer me stavljao na desno krilo. Pod njim sam više naučio u mentalnom aspektu nego kao zadnji vezni. Tu nisam puno igrao. Sjećam se da me na početku sezone često stavljao na klupu, kao da me time testira. Na kraju, to me osnažilo. Sjećam se da smo razgovarali u studenome kada mi je rekao da sam dobro radio i da ću protiv Dinama startati na desnom krilu. U toj utakmici sam zabio gol. Mislim da me puno testirao. Imali smo neke sukobe jer obojica imamo snažne osobnosti, ali mislim da sam se puno razvio u profesionalnom aspektu pod njim, poput toga kako da se nosim s teškim trenucima - rekao je Sigur o Talijanu.

Nije propustio priliku ni voditeljima predstaviti Split i objasniti što to znači igrati za Hajduk, prenose Sportske novosti.

- Jedinstven klub i mjesto. Moraš biti u klubu da to razumiješ. Split je mali grad i svatko praktički zna svakoga. Kada su igrači vani, svi će te prepoznati. Postoji velika zaluđenost klubom koji je gotovo kao identitet grada, ali i cijele Dalmacije. Puno je pritiska i kada pođe po zlu, jako je loše. Međutim, kada ide dobro, onda je najbolji osjećaj na svijetu. Osvajanje trofeja, pobjeđivanje u derbijima... To je velika odgovornost i ako ne igraš dobro, čut ćeš o tome. To je realnost, no ja se ne obazirem na to, samo nastojim dati sve od sebe. Poseban klub, zaista - ispričao je Sigur.

Jedna od tema kojih su se dotaknuli bila je i pozicija koja mu najviše odgovara jer ih je do sada igrao mnogo.

- Trenutačno nemam problema s tim jer sam još uvijek jako mlad i želim skupljati još poziva i utakmica. Kratkoročno mi to ne znači, ali dugoročno želim imati jasnu ulogu i za reprezentaciju i za klub. Moje mišljenje je da je uvijek bolje biti na terenu nego van njega. Ako me trener stavi van pozicije misleći da mogu odraditi dobar posao, naravno da mu neću reći da ne radi to. Mislim da je moja igračka prednost to što sam svestran i polivalentan, ali trenutačno uživam u tome kako me Jesse Marsch koristi u Kanadi. Odluka je na njemu i stožeru, a ja joj se neću protiviti - izjavio je Sigur.

Neizbježna je bila i Sigurova odluka da predstavlja Kanadu nakon što je igrao za Hrvatsku U-21 reprezentaciju.

- Donio sam odluku u kolovozu prošle godine, ali to je bilo na mom umu i dok sam se odlučio za U-21 hrvatsku reprezentaciju. Kod mene je situacija drukčija jer sam rođen i odrastao u Kanadi. Primjerice, u Njemačkoj i Austriji ima mnogo Hrvata koji su jako blizu zemlji i čiji roditelji pričaju hrvatski. Ja nisam znao hrvatski dok sam odrastao, naučio sam ga od početka kao stranac. Ljudi su me gledali drukčije jer imam hrvatsku putovnicu i igram za hrvatsku reprezentaciju. Postojao je pritisak da naučim jezik i prilagodim se. Nisam se htio previše zamarati s time i pustiti da odluka dođe prirodno. Reprezentacija je nešto drugo, ti sam biraš želiš li igrati tamo. Nisi pod ugovorom, pozvan si za svaku stanku. Ja sam htio otići tamo. Puno ljudi mi je reklo da moja odluka može utjecati na moj status i karijeru u klubu i da me ljudi mogu drukčije gledati, ali na kraju dana ovo je moja karijera i ja želim biti zadovoljan i na miru sa samim sobom - zaključio je Sigur.