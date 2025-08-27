Šibenski branitelji protiv ljevičarskog festivala: "Pripremamo li benkovački scenarij? Ništa nije isključeno"

Uoči 13. izdanja Festivala alternative i ljevice u Šibeniku 'FALIŠ' rasplamsale su se rasprave oko njegova javnog financiranja. Koordinacija braniteljskih udruga Šibensko-kninske županije organizirala je konferenciju za medije na kojoj se otvoreno pobunila, tvrdeći da FALIŠ nije kulturna manifestacija, već ideološko okupljanje koje se ne bi smjelo podupirati novcem poreznih obveznika, piše Šibenik IN.

Nakon hrvatske himne i minute šutnje za sve poginule branitelje, Željko Šižgorić, pripadnik 4. gardijske brigade, a prije toga aktivne satnije 113. brigade, kazao je kako je njihova želja da "ovakve stvari na našim prostorima idu u pravom smjeru" i da nema ekscesa "kao što je bilo u Benkovcu".

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Zatim je pročitao priopćenje u kojem objašnjavaju zašto su sazvali presicu i koji je smisao njihove borbe protiv javnog financiranja festivala i to nakon 12 godina njegovog održavanja.

"To je ideološka priredba"

Šižgorić je čitajući priopćenje ustvrdio da je festival "isključivo ideološki", da "s kulturom nema veze" te da već “trinaestu godinu u srce Šibenika donosi svoje ‘istine'”. “Te ‘istine’ suprotne su svemu za što smo se borili u Domovinskom ratu; između ostalog, relativizira se sloboda koju smo stekli svojom krvi, na različite načine izjednačavaju se žrtva i agresor, rat se proglašava građanskim, a ne agresorskim.

Previše je Šibenik u Domovinskom ratu propatio da bismo dopustili relativizaciju. Vodstvo FALIŠ-a nas proglašava lažnim braniteljima, vrijeđa nas između redaka govoreći o nama kao o polupismenim desničarima koji ne shvaćaju što je demokracija”, istaknuo je.

"Ne zanimaju nas političke stranke"

"Mi smo obični domaći ljudi, različitog podrijetla i različitih svjetonazora. Kad govorimo o FALIŠ-u, ne zanimaju nas političke stranke. Nikad nismo napadali na način kako 'fališevci' napadaju nas: svojim zacementiranim 'antifašističkim' stavovima, 'vječnim, ispravnim istinama'. Sve drukčije od toga proglašavaju primitivnim, nedemokratskim, zaostalim, 'ognjištarskim'".

Oni će učiti i preodgajati našu djecu, usmjeravati ih na ‘prave’ puteve, da izrastu u ‘antifašiste’. Da bi bili kao oni: bez osjećaja za dom, pognute glave pred strankama i ‘kulturnim vijećima’ koji ih čitavo vrijeme financiraju, istodobno pljujući po svemu što je hrvatsko jer Hrvatsku nikad nisu niti željeli”, ustvrdio je Šižgorić.

Niz zamjerki na program

Zapitao se i kako to da svih ovih godina na “FALIŠ-u” nije dotaknuta niti jedna tema koja bi govorila o stradanjima Hrvata u Domovinskom ratu. “Zašto ne ispisuju broj još uvijek nestalih Hrvata te imena i prezimena naše stradale djece? Zašto ne nabrajaju sva mjesta i imena i prezimena ljudi pobijenih pod njihovom petokrakom i šajkačom prije oslobođenja Hrvatske?

Zašto se ne vrijeđa pravoslavna crkva u Hrvatskoj onako kako vrijeđaju katoličku? Zašto se prešućuju zločini nad Hrvatima od 1918. do 1945.? Što je s temom o tisućama pobijenih nakon završetka rata 1945.? Zašto se ne govori o tome kako je prošla država, njihova neprežaljena fašistička SFRJ, bila totalitaristička? To nije dovoljno ljevičarski?

Mi znamo da se ne radi o tome. Mi znamo o čemu se radi. Mi znamo što ‘fališevci’ misle i što bi zapravo htjeli. Zna to i šibenska i hrvatska javnost”, poručio je.

Ne prihvaćaju da pobjednici pišu povijest

Šižgorić je kazao kako branitelji ne prihvaćaju jednostrano i jednodimenzionalno prikazivanje povijesti. “To je ono što smo slušali do ’91. godine, to je ono u čemu ćemo uvijek biti korektiv, bez obzira o kome ili o čemu se radilo. Čuvamo istinu o temeljima nove hrvatske države za koju smo se borili da čak i nekome tko je hrvatski general znamo reći ‘to nije istina'”, kazao je Šižgorić.

Nadodao je da ne priznaju kako pobjednici pišu povijest, jer istina uvijek izađe na vidjelo i kako još od 1916. godine traje krivo prikazivanje i genocidnost hrvatskog naroda te kako je vrijeme da se prestane s takvim narativom jer “Hrvati su daleko najtolerantnija nacija i narod na ovom svijetu i svima opraštamo i sve zaboravljamo, ali neke stvari trebamo staviti u povijesne okvire”.

‘Ništa nije isključeno’

Kako piše Šibenski.hr, pitanje koje je cijelo vrijeme visjelo u zraku, pa su ga novinari na kraju i postavili – imaju li branitelji namjeru doći na sam festival, odnosno planiraju li u Šibeniku “benkovački scenarij? “Ništa nije isključeno! Reagirat ćemo ovisno o situaciji. Nećemo davati nikakva obećanja, možda da to ostavimo da bude iznenađenje. Mi želimo ovakve političke manifestacije, koje nikako nisu kulturna događanja, staviti na pravi kolosijek.

A sve ono što ljevičarski novinari pišu o puštanju ustaškog duha iz boce, o desničarenju… koga vi ovdje vidite, mi smo obični ratni veterani. Želim reći i da je za svaku pohvalu da će jedan od gostiju FALIŠ-a biti i Nikola Vukošić, ratni načelnik Policijske uprave, kao i da je prije nekoliko godina gostovao HOS-ovac koji je maloljetan otišao u rat, profesor Tomislav Bašić“, kazao je Šižgorić.

Prepirka direktora festivala i branitelja

Ratni zapovjednik Petar Bukić kazao je novinarima kako Šibenik ima svoja kulturna događanja, ali da kultura nije “ponižavati hrvatske branitelje ili političare”. “To rade samo da privuku pozornost na sebe kako bi dobili neka sredstva. Takvi ljudi izazivaju nelagodu i strah kod Šibenčana. Rade to zbog svoje osobne koristi i medijske pažnje, a to im u Šibeniku neće proći”, dodao je.

Među novinarima je bio i Branko Sekulić, programski direktor FALIŠ-a. Branitelji su ga u jednom trenutku pitali da komentira svoju izjavu da “treba napraviti reviziju intelekta hrvatskih branitelja”. “Ja uopće ne znam kad sam to rekao! Nemam ništa protiv vas, ali ovo o čemu vi pričate nema nikakve veze s FALIŠ-em”, kazao je Sekulić.