Show u splitskoj gimnaziji: Imaju svoj 'Supertalent', a profesori su žiri. Evo što će napraviti s prihodom od ulaznica

Da mašti ne nedostaje kada je riječ o idejama kako školsku svakodnevicu učiniti zanimljivijom, još su jednom dokazali učenici Prve gimnazije. Naime, upravo oni organiziraju vlastito Supertalent natjecanje, ali u pomalo drugačijem izdanju.

Ne radi se o klasičnom televizijskom formatu na kakav smo navikli, već o verziji s naglašenim splitskim šarmom i školskim twistom. Umjesto poznatih lica s malih ekrana, ulogu žirija preuzet će profesori škole. Ovoga puta neće ocjenjivati znanje i ispite, nego skrivene talente svojih učenika.

Ideja je potekla od maturanata, a podršku projektu dala je i ravnateljica škole, Dobrila Gotovac Stipaničev. Organizatori planiraju prihod od prodaje ulaznica iskoristiti za pokrivanje dijela troškova maturalne zabave, spajajući zabavu, kreativnost i zajedništvo u jednom školskom događaju.

Ideja koja je krenula iz školskih klupa

Ideja školskog Supertalenta potekla je među samim maturantima, točnije iz razreda 4.f. Učenica Gita Kaćunko osmislila je koncept natjecanja, a uz pomoć kolegice Karle Renić i ostalih kolega iz razreda, početna zamisao uspješno je realizirana.

„Izuzetno mi je važno poticati učenike da samostalno osmišljavaju projekte i aktivno sudjeluju u životu škole. Smatram da je to ključno za razvoj njihove odgovornosti, kreativnosti i samopouzdanja. Takav pristup jača motivaciju i osjećaj pripadnosti školi, ali i razvija vještine koje učenicima ostaju vrijedne i izvan okvira formalne nastave“, poručila je ravnateljica.

Ravnateljicu je posebno privukla ideja stvaranja prostora u kojem učenici mogu pokazati svoje talente izvan uobičajenih nastavnih okvira.

„Vjerujem da su ovakve ideje, posebice kada potječu od učenika, vrlo poticajne i za mlađe generacije učenika naše škole i za cjelokupnu atmosferu jer na jedan zabavan, a opet školskome okruženju primjeren način povezuju nastavnike i učenike“, kaže nam ravnateljica.

Profesori u ulozi žirija, talenti umjesto ocjena

Kako smo već spomenuli, profesori se ovaj put nalaze u ulozi žirija, ali ne ocjenjuju znanje, nego talente svojih učenika.

„Na to gledam vrlo pozitivno. Uloga profesora kao članova žirija omogućuje drugačiji, opušteniji odnos s učenicima i priliku da ih upoznamo izvan uobičajenih nastavnih okvira. Ne ocjenjuje se znanje, nego talent, trud i hrabrost da se učenici predstave, što šalje važnu poruku da škola cijeni različitosti i sposobnosti. Takva uloga profesora jača međusobno povjerenje i pokazuje učenicima da se njihovi potencijali prepoznaju i izvan ocjena i testova“, pojašnjava Gotovac Stipaničev.

Ravnateljica Prve gimnazije vjeruje da će Supertalent iznjedriti brojne skrivene talente i imati snažan pozitivan učinak na učenike. Kako ističe, upravo ovakvi projekti često otkrivaju potencijale koji u redovnoj nastavi nemaju priliku doći do izražaja.

„Supertalent učenicima daje siguran prostor za javni nastup, isprobavanje i izražavanje, što pozitivno utječe na njihovo samopouzdanje. Iskustvo izlaska pred publiku i podrška škole mogu ih dodatno ohrabriti da vjeruju u sebe i razvijaju svoje interese i vještine i izvan školskih okvira“, kazuje na kraju ravnateljica Dobrila Gotovac Stipaničev.