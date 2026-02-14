Show pred prostorijama HDZ-a: Keleminec odjenuo zatvorsku uniformu i pustio Thompsona

Nakon što već tjednima izvodi isti performans pred stambenim zgradama pretežno lijevih političara, vođa izvanparlamentarne stranke Autohtona HSP Dražen Keleminec pojavio se u subotu pred središnjicom HDZ-a na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma.

Tamo je izveo svoj već uobičajeni program uznemiravanja političkog establišmenta koji uključuje glasno puštanje pjesama Marka Perkovića Thompsona, ovoga puta odjeven u zatvorsku uniformu, piše tportal.

Podsjetimo, Keleminec je isti ritual proteklih mjeseci izveo i pred stanovima zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te zastupnice stranke GLAS Anke Mrak Taritaš, gdje su ga njezini susjedi zasuli kantom vode.

Na prosvjedu se okupilo nekoliko Keleminčevih simpatizera, a policija je, kao i u ranijim slučajevima, mirno promatrala njegov performans.