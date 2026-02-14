Close Menu

Show pred prostorijama HDZ-a: Keleminec odjenuo zatvorsku uniformu i pustio Thompsona

Na prosvjedu se okupilo nekoliko Keleminčevih simpatizera

Nakon što već tjednima izvodi isti performans pred stambenim zgradama pretežno lijevih političara, vođa izvanparlamentarne stranke Autohtona HSP Dražen Keleminec pojavio se u subotu pred središnjicom HDZ-a na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma.

Tamo je izveo svoj već uobičajeni program uznemiravanja političkog establišmenta koji uključuje glasno puštanje pjesama Marka Perkovića Thompsona, ovoga puta odjeven u zatvorsku uniformu, piše tportal.

Podsjetimo, Keleminec je isti ritual proteklih mjeseci izveo i pred stanovima zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te zastupnice stranke GLAS Anke Mrak Taritaš, gdje su ga njezini susjedi zasuli kantom vode.

Na prosvjedu se okupilo nekoliko Keleminčevih simpatizera, a policija je, kao i u ranijim slučajevima, mirno promatrala njegov performans.

