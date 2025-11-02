Shein pod istragom u Francuskoj: Prodavali 18+ lutke dječjeg izgleda

Francuska agencija za zaštitu potrošača prijavila je azijskog modnog giganta Shein nadležnim vlastima zbog prodaje "seksualnih lutaka dječjeg izgleda" na svojoj internetskoj stranici.

Glavna uprava za tržišno natjecanje, zaštitu potrošača i suzbijanje prijevara (DGCCRF) navela je kako opis i kategorizacija tih lutaka na stranici "ne ostavljaju sumnju u dječju pornografsku prirodu sadržaja".

Shein je potom za BBC izjavio:

"Sporni proizvodi odmah su uklonjeni čim smo saznali za ovaj ozbiljan problem."

Tvrtka je dodala da njihov tim istražuje kako su takvi artikli uspjeli zaobići interne mehanizme provjere, te da provodi sveobuhvatan pregled kako bi pronašla i uklonila slične proizvode koje bi mogli nuditi drugi vanjski prodavači na njihovoj platformi.

Prema navodima francuskih medija, DGCCRF je Shein prijavio državnom odvjetništvu u Francuskoj te regulatoru za internetske i audiovizualne sadržaje Arcomu.

Vijest dolazi svega nekoliko dana prije nego što Shein planira otvoriti svoju prvu trajnu fizičku trgovinu u svijetu, i to u jednom pariškom robnom domu.