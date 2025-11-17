Shein i Temu u najvećem skandalu dosad

Kada je kineska maloprodajna firma brze mode Shein prošli tjedan otvorila svoj prvi butik pojavile su se mase kupaca i prosvjednici.

Fizička trgovina unutar robne kuće BHV Marais u središtu Pariza pogodila je u živac, i to ne samo zato što se nalazi u domu visoke mode. Bio je to odgovor ljubavi i mržnje na društvo kakav se vidi u mnogim drugim područjima.

Shein, kojeg se često stavlja u istu kategoriju s Temu online platformom koja omogućuje proizvođačima da prodaju puno više od samo mode izravno kupcima, je kritiziran za krivotvorine, agresivni marketing, loše uvjete rada i nesigurne proizvode. Unatoč tomu, mnogi potrošači su zadovoljni što postoji više opcija kupovine po povoljnim cijenama.

Izuzeće od carina

Iako su ove dvije kompanije drugačije i imaju drugačije modele poslovanja, ishod je često isti – velike količine jeftinih kineskih dobara i prigodna ambalaža. Osim neobično niskih cijena, još jedan faktor koji je išao u prilog ovim tvrtkama jest izuzeće Europske unije od carinskih pristojbi za pakete u vrijednosti manjoj od 150 eura (174 dolara), piše Deutsche Welle.

Sjedinjene Američke Države su imale sličnu "rupu u zakonu" za pakete čija vrijednost nije prelazila 800 dolara (691 EUR), no promijenile su svoja pravila, što je dovelo do smanjenja pošiljki.

Europska unija je u završnoj fazi donošenja sličnog pravila kako bi zatvorila vlastitu "rupu u zakonu za male vrijednosti", iako ono možda neće stupiti na snagu do 2028. godine.

Održivost e-trgovine

U prvoj polovini 2025., Temu je mjesečno u prosjeku imao 115 milijuna aktivnih korisnika u EU, a Shein je imao 145, kako oni navode. Za obje platforme radi se o porastu od 12 % u odnosu na prošlih šest mjeseci.

Jedna od najvećih briga oko ovih kineskih platformi e-trgovine jest održivost. Većina proizvoda kupljenih preko njihovih platformi su kupcima poslani izravno od proizvođača iz Kine. Pojedinačno pakirani proizvodi brzo se šalju zrakoplovom i preplavljuju carinske vlasti te se često ne mogu vratiti.

Grupe koje brinu o okolišu su izrazile zabrinutost količinom tekstilnog otpada čiji je uzrok brza moda, otpadom od plastične i kartonske ambalaže i štetnim emisijama zrakoplova koji dostavljaju pakete diljem svijeta. Brojevi su zaista veliki.

Tsunami malih paketa

U 2024. je u EU uvezeno oko 4,6 milijardi proizvoda niske vrijednosti, navodi izvješće koje je objavila izvršna komisija EU u veljači. Radi se o dvostrukom povećanju u odnosu na 2023., i više od trostruko većeg u 2022. godini.

Od dnevnih 12 milijuna paketa, 91 % ih je iz Kine. Nisu svi paketi naručeni preko Temua ili Sheina, ali oni zajedno čine veliki udio ukupnog broja.

"Europa je preplavljena tsunamijem malih paketa iz Kine i tomu se ne nazire kraj", rekao je glavni direktor briselske Europske organizacije potrošača (BEUC), Agustin Reyna za DW.

Ispod EU standarda

Osim problema s održivosti, nadzornici zaštite potrošača i Europska Komisija opetovano upozoravaju na nesigurne proizvode koji ne zadovoljavaju EU standarde.

Nove rezultate testiranja proizvoda je 30. listopada objavila je neovisna organizacija iz Berlina, Stiftung Warentest, a rezultati potvrđuju ono čega su se mnogi bojali.

Testiranja su provedena s grupama iz Belgije i Danske. Zajedno su ispitivali ogrlice, USB punjače i igračke za bebe. Od 162 proizvoda kupljenih s Temua i Sheina, 110 ih nije zadovoljilo EU standarde, a preko četvrtinu ih je bilo potencijalno opasno. Neki proizvodi su sadržavali visoke razine formaldehida ili teških metala poput kadmija, a neki USB punjači su se pregrijavali.