Severina, Stefanovski i Queen Real Tribute najavili koncert u Makarskoj!

Makarsko ljeto nikada nije bilo bogatije glazbenim događanjima, a ovogodišnji kolovoz donosi pravu poslasticu za ljubitelje glazbe. Ljetno kino u Makarskoj bit će domaćin vrhunskih glazbenih izvedbi triju nevjerojatnih umjetnika: Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića, Queen Real Tribute benda te nezaustavljive Severine.

Koncert Stefanovskog i Tadića (6.8.)

Prvi u nizu glazbenih spektakala koji će zavladati ljetnim nebom Makarske održat će se 6. kolovoza kada će se na pozornici Ljetnog kina naći dva virtuoza gitare - Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić. Ova dva glazbena maestra izvedbama akustične i električne gitare oduševljavaju publiku diljem svijeta već niz desetljeća. Njihova kombinacija jedinstvenog stila i nevjerojatne tehničke vještine stvorit će neponovljiv glazbeni doživljaj za sve prisutne.

Queen Real Tribute (16.8.)

Sljedeći vikend, točnije 16. kolovoza, očekuje nas spektakularan tribute koncert posvećen legendarnom rock bendu Queen. Queen Real Tribute, poznati svjetski tribute bend, na svoj će nevjerojatan način oživjeti glazbu Freddieja Mercuryja i njegovih kolega. Uz vjerne rekreacije legendarnih hitova poput "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now" i mnogih drugih, ovo će biti večer prepuna energije, emocija i glazbenih uspomena.

Severina (17.8.)

Završetak glazbenog vikenda rezerviran je za kraljicu domaće estrade - Severinu! U utorak, 17. kolovoza, Ljetno kino bit će poprište njezinog nezaboravnog koncerta. Severinina karizma, snažan glas i zarazna energija garantiraju vrhunsku zabavu i nezaboravno glazbeno iskustvo. Svojim brojnim hitovima, kao i novim pjesmama, Severina će zagrijati srca svih prisutnih i ostaviti ih bez daha. Ulaznice za ova iznimna glazbena događanja već su u prodaji na Eventim.hr i Adriaticket.com. Stoga ne propustite priliku biti dio ovog nezaboravnih glazbenih vikenda u predivnom ambijentu Ljetnog kina u Makarskoj. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme i pripremite se za čaroliju glazbe koja će obilježiti ljeto 2023. godine!

Stefanovski i Queenovci nastupaju diljem obale Ljubitelji Stefanovskog koji se neće naći u Makarskoj 6. 8., ovog će ljeta moći uživati u njegovoj svirci diljem obale. Na solinskoj Gradini 1. kolovoza također nastupa sa svojim kolegom Miroslavom Tadićem, a u pratnji svoje, do sada najmlađe sekcije V3 Tria, 31. srpnja nastupit će na hvarskoj Venerandi, te 2. kolovoza u dubrovačkom kinu Slavica. Krajem kolovoza Vlatko Stefanovski i V3 trio nastupit će i u sklopu dva glazbena festivala – 26. kolovoza u Vrsaru na festivalu „U zagrljaju kamena i mora“, a potom 30. kolovoza u splitskom parku Sustipan na festivalu „S okusom soli..“. Ni Queen Real Tribute nema ništa manje nastupa ovoga ljeta. Osim u Makarskoj, na području Dalmacije možete ih uhvatiti i 12.8. u Solinu ili 15.8. u Dubrovniku.