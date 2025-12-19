Severina širi koncertni val po Hrvatskoj. Zna se koji je grad sljedeća stanica

Nakon što je prošlog mjeseca rasprodala dvije Arene Zagreb, a velik broj obožavatelja ostao bez ulaznica, Severina nastavlja svoju iznimno uspješnu turneju po Hrvatskoj – ovoga puta u Sisku. Upravo zbog blizine Zagreba, sisački koncert idealna je prilika i za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto na zagrebačkim spektaklima.

Severina će nastupiti 7. ožujka u dvorani Zeleni brijeg, u sklopu turneje tijekom koje je redom rasprodala dvorane u najvećim hrvatskim gradovima, potvrđujući status najvoljenije glazbene umjetnice u regiji.

Koncert u Sisku nastavak je koncertnog niza obilježenog snažnom emocijom, vrhunskom produkcijom i intimnom komunikacijom s publikom. Program koji je oduševio zagrebačku Arenu donosi prepoznatljivu kombinaciju Severinine vokalne snage, karizme i bezvremenskih pjesama, uz glazbenu pratnju vrhunskih glazbenika.

Nakon rasprodanih dvorana diljem zemlje, Sisak će 7. ožujka postati nova postaja turneje koja obilježava koncertnu sezonu, a ulaznice za večer koja nadilazi samu glazbu, dostupne su već putem sustava Eventim te na Crodux i Petrol benzinskim postajama.