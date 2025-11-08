Severina pred punom Arenom posvetila pjesmu majci koja štrajka glađu u Beogradu

Severina je sinoć započela svoj dvodnevni rasprodani zagrebački nastup u Areni, a publika je do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu, spremna za uživanje u večeri ispunjenoj najvećim glazbenim uspjesima i emotivnim trenucima, piše Index.

"Dobra večer, dobri ljudi! Dobra večer, vjerna moja publiko, i kad padam i kad ustajem. Dobra večer u ovoj prekrasnoj Areni. Ovo je moja treća zagrebačka Arena, koju sam nazvala po jednoj pjesmi koju sam napisala još 1999. godine.

Nazvala sam je Ja samo pjevam tako da večeras, kao što ste navikli, neću visjeti sa stropova, nema pored mene 100 plesača, bit ću ja koja ću padati i dizati se. Nemam deset presvlaka i jako sam sretna zbog toga. Ali zato imam dvadeset troje muzičara na bini i mi ćemo od srca za vas svirat i pivat", rekla je na početku koncerta Severina, osvrnuvši se simpatično na pad koji joj se dogodio prilikom izlaska na binu. Nakon toga započela je pjesmu Ovo će biti dobra noć predosjećam.

Pjesmu Tako ti je, sine moj posvetila Dijani Hrka

Nakon toga uslijedili su Severinini najveći hitovi, koje je publika pjevala uglas s njom. Tvoja prva djevojka, Brad Pitt, Paloma nera, Otrove i Tarapana orili su se zagrebačkom Arenom, a nakon pjesme Dalmatinka Severina je dobila duge ovacije te je publika skandirala njezino ime.

Prije pjesme Tako ti je, sine moj, obratila se publici i zamolila ih da pošalju podršku Dijani Hrka, koja već pet dana štrajka glađu u Beogradu jer joj je sin poginuo u urušavanju nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu."U prvom mjesecu 2024. sam napisala sljedeću pjesmu, kad mi je Vrhovni sud onom famoznom proceduralnom greškom još jednom htio uzeti sina. Ne znate koji je to osjećaj kad ne možete svaki dan zagrliti svoje dite, ali još je puno gori osjećaj i puno goru borbu prolaze oni roditelji koji više nemaju svoje djece. Oni ih neće više nikada zagrliti.

Četiristo kilometara istočno od ove Arene nalazi se jedna majka koja štrajka već 5 dana glađu. Ona se zove Dijana Hrka i njen sin Stefan je poginuo ispod željezničke nadstrešnice u Novom Sadu. Ta majka štrajka glađu jer godinu dana ona traži istinu i pravdu", rekla je Severina, a onda je publika skupa s njom skandirala: "Dijana!"

Videopozadine s privatnim snimkama

Potom su uslijedili Krivi spoj, Grad bez ljudi, Moja štokla, a koncert je vrhunac doživio pjesmama Prijateljice, Ja samo pjevam, Djevojka sa sela i Ante. Tijekom ukupno više od 30 pjesama Severina je uspjela publiku voditi kroz različite emocionalne faze. Videopozadine s rijetkim, privatnim snimkama dale su dodatnu dubinu nastupu, pokazujući osjećaj za svaki detalj.

Koncerti pod nazivom Ja samo pjevam, intimniji su, emotivniji, ali i dalje glazbeno raskošni. Kako je i sama najavljivala, ovi koncerti donose pomalo drugačiji pristup: ogoljen, emotivan, posvećen glasu i interpretaciji. Danas slijedi i drugi koncert u još jednom rasprodanoj Areni Zagreb.