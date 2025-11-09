Severina podignula "bili lancun": Kad kukavice prite nekoj dici u ime nacije, znamo da prite svoj našoj dici

Severina se na drugom koncertu u Areni Zagreb osvrnula na nedavna događanja u Hrvatskoj. Ovoga tjedna maskirani muškarci prekinuli su održavanje Dana srpske kulture u Splitu, a zatim su se također maskirani muškarci okupili ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gdje se održavalo otvorenje izložbe u sklopu Dana srpske kulture u Zagrebu.

Tijekom izvođenja pjesme Dalmatinka Severina je u zrak podignula "bili lancun", odnosno bijelu plahtu, piše Index.

"Ovo je znak da nema predaje. Ovako su Dalmacija i Split odgovorili na ono crnilo koje se nadvilo nad mojim rodnim gradom. Mi smo svi bila boja i nećemo im to dozvoliti. Ni u Zagrebu ni nigdje drugdje", rekla je.

Zatim je prije izvođenja pjesme Tako ti je sine moj rekla da ćemo se "obraniti od bagre u Zagrebu i Splitu".

"Gospe moja i svi koji te istinski štuju, svi smo mi dica tog istog Boga. Mi smo svi isti, braćo i sestre, svi smo ista familija. Kad kukavice pod maskama prite nekoj dici u ime nacije, roda ili boje kože, znamo da prite svoj našoj dici. Ali ne znaju da ćemo se mi obraniti i sačuvati od bagre i u Zagrebu i u Splitu i svuda. Zato sam napisala jednu pjesmu...", rekla je Severina i zapjevala prve stihove pjesme Tako ti je sine moj.

Oba koncerta bila su rasprodana

Ulaznice za oba koncerta u Areni Zagreb bile su rasprodane, a dvorana ispunjena do posljednjeg mjesta. U pratnji gotovo trideset glazbenika, među kojima je i veliki gudački orkestar, Severina je izvela presjek svoje karijere u aranžmanima prilagođenima konceptu koncerta. Za razliku od prijašnjih velikih turneja, ovaj put je bez plesača i koreografiranih točaka naglasak stavljen na vokalnu izvedbu, orkestraciju i osobnu komunikaciju s publikom.

Na prvom koncertu posvetila pjesmu majci koja štrajka glađu u Beogradu

Podsjetimo, na prvom koncertu u petak Severina se u jednom trenutku obratila publici prije pjesme Tako ti je, sine moj te ih pozvala da pošalju podršku Dijani Hrka, majci mladića koji je poginuo u urušavanju nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu, piše Index.

"Ta majka štrajka glađu jer godinu dana traži istinu i pravdu", rekla je tada, nakon čega je s publikom skandirala "Dijana". Time je dio koncerta posvetila roditeljima koji su izgubili djecu, povezujući vlastito iskustvo sudskih procesa oko skrbništva s borbom drugih roditelja.