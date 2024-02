SEVERINA ODNIJELA NAGRADU ZA PJEVAČICU GODINE: "Zadnjih dana me gledaju kao da sam umrla pa uskrsla"

Pjevačica Severina Vučković ovog petka zablistala je na dodjeli nagrada 'Zlatni Studio', gdje je osvojila Zlatni Studio za pjevačicu godine. Na dodjeli se pojavila u pratnji majke Ane, a pjevačicin emotivan govor publiku nije mogao ostaviti ravnodušnom.

'Dobra večer svima, nisam mislila doći večeras jer me zadnjih dana ljudi gledaju kao da sam umrla pa uskrsla. Onda mi je Tomica rekao pa bit će neki fini ljudi, to je tvoj svijet. Hvala vam na podršci, pozornica je moj svijet, a nije to sudnica. Pitala sam maloprije ove iz Jutarnjeg lista kako sam upala u zadnji krug, možda su ljudi glasali iz sućuti. Rekli su mi ne, ne, ne, glasanje je završilo prije nego što ti se to dogodilo,', započela je.

Podsjećamo, Severina se nedavno našla u centru medijske pozornosti nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu te sina Aleksandra, kojeg je pjevačica dobila u vezi s bivšim partnerom Milanom Popovićem, ponovno povjerio ocu. Severina je danima tugovala, a šira javnost pjevačici je odmah pružila podršku, piše Story.

'Zahvaljujem svojoj obitelji, pozdravljam svog sina koji me gleda na televiziji, moju nećakinju Miju, moje prijatelje koji su bili uz mene cijelo vrijeme i jednu osobu koja je bila uz mene cijelo vrijeme. Ona je prošla jako težak život, zeznula me u startu, učila me da poštenje i pravdu moram ganjati u životu i da je to najvažnije. Zapravo me zeznula od malih nogu jer me rodila, a to je moja mama. Baš ti fala... Ovu nagradu posvećujem mojoj mami i svim ženama koje se bore od 2019. do dan danas, koje mi pišu i šalju jako tužne priče. Posvetit ću svoj život tome da ih neću ostaviti. Uvijek mi napišu nisi sama, a ja njima poručujem da nisu same, ova je nagrada za njih. Ići ćemo u štrajk, računajte na nas', rekla je.