Severina objavila video s koncerta u Zagrebu: "Ova bila boja nije znak predaje - ovo je znak da nema predaje!"

Severina je sinoć u Areni Zagreb održala drugi koncert, a pred prepunom dvoranom u zrak je podigla "bili lancun". Odgovor je to na prosvjed koji je u subotu u 11 sati na splitskoj rivo održala Torcida.

Evo što je Seve poručila u opisu videa.

[Tako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast…]

Ova bila boja nije znak predaje - ovo je znak da nema predaje! Ovako su jučer Dalmacija i Split odgovorili na ono crnilo koje se nadvilo nad mojim rodnim gradom… Ali mi smo bila boja!

Eee, Gospe moja, svi koji te istinski štuju, znaju da smo svi djeca istog Boga. Da smo svi braća i sestre, da smo svi jedna familija.

I kad kukavice pod maskama prijete nekoj dici, u ime nacije, roda ili boje kože, znamo da prijete svoj našoj dici. Pa neka znaju: mi ćemo ih obraniti i sačuvati. I u Zagrebu i u Splitu i svuda na svitu.