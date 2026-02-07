Severina: “Kod mene na koncertima je pravo domoljublje, političari mi ne biraju repertoar”

Severina se oglasila na društvenim mrežama nakon koncerata porukom koja je izazvala velik odjek među njezinim pratiteljima. U objavi je istaknula kako upravo na njezinim nastupima vidi ono što smatra istinskim domoljubljem – zajedništvo, iskrenost i međusobno poštovanje, bez podjela i mržnje.

„Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih“, poručila je pjevačica, naglasivši kako na njezinim koncertima nema mjesta nacionalizmu niti sukobima među ljudima. Kako kaže, glazba bi trebala spajati, a ne razdvajati, te svi mogu stati „u isti refren“.

Posebno se osvrnula i na temu vjere, istaknuvši da je ona osobna i tiha. „O Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana“, napisala je, dodajući kako se vjera ne bi smjela koristiti za profit ili umanjivanje drugih, već za osnaživanje onih slabijih.

Severina je poručila i kako je „najbolja zastava ona pod koju svi stanemo“, naglasivši važnost tolerancije i međusobne ljubavi. „Volim što ne mrzimo, volim što se volimo“, zaključila je.

Na kraju je kratko, ali znakovito dodala kako joj političari ne biraju repertoar, jasno poručivši da njezina glazba i nastupi ostaju izvan političkih utjecaja.