Severina: “Kod mene na koncertima je pravo domoljublje, političari mi ne biraju repertoar”

Evo što je još poručila

Severina se oglasila na društvenim mrežama nakon koncerata porukom koja je izazvala velik odjek među njezinim pratiteljima. U objavi je istaknula kako upravo na njezinim nastupima vidi ono što smatra istinskim domoljubljem – zajedništvo, iskrenost i međusobno poštovanje, bez podjela i mržnje.

„Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih“, poručila je pjevačica, naglasivši kako na njezinim koncertima nema mjesta nacionalizmu niti sukobima među ljudima. Kako kaže, glazba bi trebala spajati, a ne razdvajati, te svi mogu stati „u isti refren“.

Posebno se osvrnula i na temu vjere, istaknuvši da je ona osobna i tiha. „O Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana“, napisala je, dodajući kako se vjera ne bi smjela koristiti za profit ili umanjivanje drugih, već za osnaživanje onih slabijih.

Severina je poručila i kako je „najbolja zastava ona pod koju svi stanemo“, naglasivši važnost tolerancije i međusobne ljubavi. „Volim što ne mrzimo, volim što se volimo“, zaključila je.

Na kraju je kratko, ali znakovito dodala kako joj političari ne biraju repertoar, jasno poručivši da njezina glazba i nastupi ostaju izvan političkih utjecaja.

 

