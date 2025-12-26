Close Menu

Severina iznenadila izjavom: "Posljednji Božić u ovom stanu..."

U objavi nije navela razloge odlaska ni gdje će živjeti ubuduće, no jasno je dala do znanja koliko je emotivno vezana uz prostor od kojeg se oprašta

Severina je povodom Božića objavila emotivnu poruku iz svog stana u kojem, kako je navela, slavi posljednje blagdane. U objavi je istaknula koliko joj taj prostor znači te podsjetila pratitelje na važnost ljudi koji nas okružuju i pred kojima možemo biti svoji.

Uz fotografije blagdanskog ugođaja koje je podijelila s obitelji i prijateljima poručila je da joj je najveća želja da svatko ima krug ljudi koji ga vole, poštuju i podržavaju, naglasivši da je na tome „vječno zahvalna“.

„Posljednji Božić u ovom predivnom stanu čiji zidovi pamte Uskrse, Božiće, rođendane, veselja, smija, tuge i žalosti. Te zidove krase najljepše priče pričane upravo za ovim stolom… Moja želja je da imate i stvorite sebi krug ljudi koji vas vole, poštuju i podržavaju. To ja imam i na tome sam vječno zahvalna... Sretan Božić!“, napisala je.

Pjevačica je rijetko dijelila detalje doma koji je kupila početkom 2000-ih. U objavi nije navela razloge odlaska ni gdje će živjeti ubuduće, no jasno je dala do znanja koliko je emotivno vezana uz prostor od kojeg se oprašta.

