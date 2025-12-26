Severina iznenadila izjavom: "Posljednji Božić u ovom stanu..."

Severina je povodom Božića objavila emotivnu poruku iz svog stana u kojem, kako je navela, slavi posljednje blagdane. U objavi je istaknula koliko joj taj prostor znači te podsjetila pratitelje na važnost ljudi koji nas okružuju i pred kojima možemo biti svoji.

Uz fotografije blagdanskog ugođaja koje je podijelila s obitelji i prijateljima poručila je da joj je najveća želja da svatko ima krug ljudi koji ga vole, poštuju i podržavaju, naglasivši da je na tome „vječno zahvalna“.

„Posljednji Božić u ovom predivnom stanu čiji zidovi pamte Uskrse, Božiće, rođendane, veselja, smija, tuge i žalosti. Te zidove krase najljepše priče pričane upravo za ovim stolom… Moja želja je da imate i stvorite sebi krug ljudi koji vas vole, poštuju i podržavaju. To ja imam i na tome sam vječno zahvalna... Sretan Božić!“, napisala je.

Pjevačica je rijetko dijelila detalje doma koji je kupila početkom 2000-ih. U objavi nije navela razloge odlaska ni gdje će živjeti ubuduće, no jasno je dala do znanja koliko je emotivno vezana uz prostor od kojeg se oprašta.