Severina držala govor o Vučiću: "Zlotvor je napadao ovaj grad, ali mi smo pobijedili"

Još se nisu slegli dojmovi sa Severinina koncerta u Novoj Gradiški ove subote. Pjevačica je tamo pred 20.000 ljudi govorila o situaciji u Srbiji, a okupljeni su je podržali uzvikom "Pumpaj!"

"Zlotvor, koji je sad predsjednik druge države koja je jako blizu, napadao je ovaj grad. Ali mi smo pobijedili, mi smo se branili. Napadao je našu djecu, a sad kad mu više nije dosta napada svoju. Danas sam dobila jedan video gdje su dječaka, kao mog sina od 13 godina, u Srbiji stavili u lisice zato što se buni protiv istog tog zlotvora koji je napadao Hrvatsku. Nećemo to više dozvoliti. Za svu djecu Makedonije, Crne Gore, BiH, Srbije... Jedna pjesma koju sam napisala, otpjevala za svog sina, za našu djecu", rekla je Severina pa izvela pjesmu Rođeno moje, prenosi Index.

Slogan srpskih studenata

"Pumpaj" slogan je srpskih studenata koji već mjesecima prosvjeduju diljem Srbije tražeći odgovornost za stradavanje 15 ljudi na novosadskoj željezničkoj stanici. Uzvik se koristi kao motivacijski poklič kojim se studenti, ali i građani bodre na prosvjedima.

Otkako su počeli prosvjedovati, Severina im pruža podršku. Nekoliko puta im je na svojim koncertima poslala poruku.

Sukobi s policijom i pristašama Vučićeve stranke

Prošlog tjedna došlo je do sukoba između građana s jedne strane i policije i pristaša Srpske napredne stranke (SNS) s druge. Na ulicama je ozlijeđeno više prosvjednika, kao i pripadnika policije. U Valjevu i Novom Sadu demolirane su prostorije SNS-a, a u Beogradu prostorije Srpske radikalne stranke.

Više desetaka prosvjednika privedeno je. Zahtjevi studenata ni do danas nisu ispunjeni, kao ni zahtjev za raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.