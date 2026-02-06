Seve objavila hrpu slika u crvenim haljinama i poslala snažnu poruku

Severina je ponovno iskoristila svoj utjecaj na društvenim mrežama i poslala je snažnu poruku podrške globalnoj inicijativi posvećenoj zdravlju žena. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, gdje je prati više od dva milijuna ljudi, pjevačica je pozvala na podizanje svijesti o moždanom udaru kod žena.

U objavi koja je brzo prikupila tisuće lajkova, Severina je podijelila seriju fotografija na kojima pozira u različitim crvenim kreacijama, od elegantnih haljina do scenskih kostima. U emotivnom opisu objasnila je simboliku koja stoji iza akcije.

"Danas na svojim Instagramima, Facebook-cima, (...), pronađite fotografiju u crvenoj haljini i objavite je... Dan crvenih haljina globalna je inicijativa posvećena podizanju svijesti o moždanom udaru kod žena. Zaštitni znak kampanje je crvena haljina - haljina kao univerzalni simbol žene, a crvena boja kao simbol zdravlja, života i energije, ali i upozorenja", napisala je Severina.

Pjevačica je otkrila i osobnu motivaciju za sudjelovanje, zahvalivši školskoj prijateljici, doktorici Marini Roje, koja s timom volontera radi na ovoj hvalevrijednoj akciji. Svoj poziv "Nosi crveno" uputila je i kolegicama s estrade, uključujući Maju Šuput, Idu Prester i Ninu Badrić.

Što je "Dan crvenih haljina"?

Riječ je o globalnoj inicijativi posvećenoj podizanju svijesti o zdravlju žena, s naglaskom na prevenciju bolesti srca i krvnih žila, javlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Kampanju "Go Red for Women" (#nosicrveno) pokrenulo je Američko kardiološko društvo 2004. godine, a danas se provodi u više od 50 zemalja.

U Hrvatskoj je kampanja pokrenuta 2019. godine na inicijativu Hrvatskog neurološkog društva, s posebnim fokusom na prevenciju moždanog udara u žena, a obilježava se prvog petka u veljači, prenosi Index.