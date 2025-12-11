Šest vatrogasaca pred splitskom osnovnom školom. Poznat i razlog

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita u srijedu je u 11:03 sati izvela vježbu evakuacije i gašenja požara u Osnovnoj školi Bol.
Na terenu je sudjelovala jedna ekipa sastavljena od šest vatrogasaca JVP-a Split.
Ovakve se vježbe organiziraju s ciljem edukacije učenika o postupcima u slučaju požara i ostalim opasnim situacijama.
Vatrogasci su pokazali postupak evakuacije, objasnili korištenje vatrogasne opreme i informirali učenike i djelatnike škole o preventivnim mjerama kojih se trebaju pridržavati.
