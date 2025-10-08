Šest sati kaosa: Flixbusov vozač zalutao na makadam, putnici u strahu kroz noć i mrak

Ono što je trebala biti obična nedjeljna vožnja od Zagreba do Zadra, pretvorilo se u šest sati stresa, straha i potpunog kaosa za putnike autobusa Flixbusa. Vozilo koje je 5. listopada u 16 sati krenulo s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, zbog zatvorenog Masleničkog mosta trebalo je nastaviti put preko Gračaca i Obrovca. Međutim, umjesto zaobilazne rute, putnici su se našli na nepoznatim planinskim putevima Velebita, u potpunom mraku i daleko od glavnih prometnica.

Na izlasku s autoceste kod Svetog Roka, vozač je, očito dezorijentiran, pogrešno skrenuo. Autobus je s ceste ubrzo prešao na makadam, a potom i na uski šumski put bez rasvjete i signalizacije. Kako svjedoče putnici, GPS uređaji pokazivali su da se vozilo kreće prema Tulovim gredama, poznatom i teško pristupačnom području Velebita. U autobusu je zavladala napetost i strah, jer je svima postalo jasno da vozač ne zna gdje se nalazi.

Jedan od putnika koji je sjedio u prvom redu pokušao je upozoriti vozača da se zaustavi i provjeri smjer. Tek nakon kraće prepirke, autobus se okrenuo i vratio prema Svetom Roku. Umjesto da se ispriča putnicima ili objasni situaciju, vozač je nastavio vožnju kao da se ništa nije dogodilo, ali sada znatno brže, očito pokušavajući nadoknaditi izgubljeno vrijeme.

Kako prenosi Ekovjesnik, putnici su se osjećali nesigurno i ugroženo, a neki su razmišljali i o pozivu policiji. Napetost je dodatno rasla kada je autobus u Karinu zaustavila prometna policija zbog prebrze vožnje. Nakon kraće kontrole, autobus je nastavio put, a u Zadar je stigao oko 22 sata — šest sati nakon polaska iz Zagreba.

Prema riječima svjedoka, vožnja je nalikovala na “noćni horor kroz planine”, uz kombinaciju mraka, straha i potpune nesigurnosti. Iako nitko nije ozlijeđen, putnici su poručili kako očekuju odgovornost Flixbusa zbog ugroze sigurnosti i neprihvatljivog ponašanja vozača.

Flixbus se, do trenutka objave, nije službeno oglasio o incidentu, a putnici i dalje čekaju objašnjenje zašto se profesionalni vozač našao na planinskom makadamu usred noći, umjesto na državnoj cesti prema Zadru.

