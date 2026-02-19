Sephora se uskoro otvara, ipak nije u Splitu

Međunarodni lanac specijaliziran za kozmetiku i parfeme Sephora 23. travnja otvara svoju prvu poslovnicu u Hrvatskoj, piše Index. Trgovina će biti smještena u trgovačkom centru City Center one East u Zagrebu. Nova poslovnica prostirat će se na 220 četvornih metara, a kupcima će ponuditi širok asortiman dekorativne i preparativne kozmetike, proizvoda za njegu kose te parfema.

Dio brendova bit će po prvi put dostupan na hrvatskom tržištu i moći će se kupiti isključivo u Sephori. Pokretanje online prodaje i aplikacije Istodobno s otvaranjem fizičke trgovine pokreće se i online prodaja, kao i mobilna aplikacija. Time će kupcima biti omogućena kupnja putem digitalnih kanala, ali i korištenje savjetodavnih usluga u samoj trgovini. Prostor je zamišljen kao kombinacija prodajnog i savjetodavnog koncepta. Kupcima će biti dostupni beauty savjetnici i profesionalni vizažisti, koji će pružati informacije o proizvodima, aktualnim trendovima i personaliziranoj njezi.

Središnji dio trgovine činit će tzv. Beauty Hub, prostor namijenjen isprobavanju šminke, proizvoda za njegu kože i kose te mirisa, kao i izradi personaliziranih poklona. Koncept uključuje kombinaciju stručnog osoblja i tehnoloških rješenja kakva se primjenjuju u Sephorinim trgovinama na drugim tržištima.

Sephora globalno posluje kroz mrežu s više od 3200 trgovina i flagship lokacija te putem e-commerce i digitalnih platformi. U ponudi ima gotovo 500 brendova, uključujući vlastitu liniju Sephora Collection. Tvrtka je osnovana 1969. godine u Francuskoj, a od 1997. djeluje u sklopu LVMH grupe.