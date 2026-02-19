Senzacionalna Ružić stigla do pobjede protiv osvajačice Australian Opena

Hrvatski ženski tenis ima prvu pobjedu protiv top 10 igračice u 2026. godini! Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Antonia Ružić pobijedila je u 3. kolu WTA 1000 turnira u Dubaiju Jelenu Ribakinu, nedavnu osvajačicu Australian Opena, i na rubu je ulaska među 50 najboljih na svijetu kada se sljedeći tjedan objavi nova ljestvica.

Ribakina predala meč zbog slabosti

Prva nositeljica turnira, Ruskinja koja igra za Kazahstan, predala je meč 3. kola početkom trećeg seta prilikom vodstva Ružić 5-7, 6-4, 1-0. Nakon što je izgubila gem na svom početnom udarcu u prvom gemu treće dionice, Ribakina je pozvala medicinsku ekipu, objasnila kako osjeća slabost te je nakon kraćih konzultacija odlučila predati dvoboj, prenose Sportske novosti.

Do tog je trenutka Ružić igrala vrlo ravnopravan dvoboj s osvajačicom ovogodišnjeg Australian Opena. U prvom je setu naša najbolja igračica dvaput imala “break” prednosti, ali Ribakina se odličnim reternima vraćala u rezultatsku ravnotežu. Kod rezultata 4-4 Ružić je propustila četiri prilike za novi “break” koje nije iskoristila, da bi kod zaostatka 5-6 vrlo loše odservirala u gemu za ostanak u prvom setu te ga izgubila bez osvojenog poena. Drugi je set protekao s mnogo manje preokreta, Ružić je jedini “break” napravila za prednost 2-1, a onda mirno držala svoj servis.

Kada je Ružić stigla do prednosti i u trećem setu, Ribakina je odlučila predati susret.

- Žao mi je što je meč završio na ovaj način, ali nadam se da ćemo imati još mečeva u budućnosti, pričala je Ružić odmah poslije meča, dok je još bila na terenu.

Ružić u turnir ušla kao sretna gubitnica

Tenisačica iz Orehovice u glavni je turnir ušla kao sretna gubitnica (“lucky loser”). Izgubila je posljednji meč u kvalifikacijama, ali je nakon niza otkaza pozvana da ipak nastupi. I trenutačno je četvrtfinalistica na turniru iz kategorije 1000, prvi put u karijeri.

- Kada dobijete drugu priliku kao ja sada, važno je da je iskoristite, prokomentirala je još Ružić, koja će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednice susreta Ukrajinke Eline Svitoline.