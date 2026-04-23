Senzacija u susjedstvu, arheolozi pronašli zid star 3.500 godina: Nije obrambeni, čuva mjesto ritualnog spaljivanja?

Visoko iznad doline rijeke Lašve u središnjoj Bosni arheolozi su otkrili jedno od najzanimljivijih nalazišta novijeg doba na području Balkana – brončanodobno svetište čija svrha i danas izaziva brojna pitanja.

Riječ je o lokalitetu Begića Glavica, gdje su istraživači pronašli neobičan kameni zid star oko 3500 godina, no ono što ga čini posebnim jest činjenica da nije imao obrambenu funkciju. Umjesto toga, čini se da je izgrađen kako bi – sakrio prošlost.

Zid koji ništa ne brani, ali nešto čuva

Za razliku od tipičnih utvrda iz tog razdoblja, ovaj zid ne okružuje naselje niti štiti stanovništvo. Arheološki dokazi upućuju na to da se na tom prostoru nije živjelo, već se ondje dolazilo povremeno, najvjerojatnije radi obreda i okupljanja.

Najveće iznenađenje uslijedilo je ispod samog zida.

Istraživači su otkrili iznimno dobro očuvane ostatke spaljene građevine – pougljenjene drvene daske, dijelove poda i keramičke posude koje su ostale na mjestu gdje ih je zatekao požar. Sve upućuje na to da se radilo o događaju koji je imao posebno značenje za tadašnje ljude.

Namjerno zakopana prošlost

Analiza slojeva tla jasno pokazuje da je zid izgrađen direktno preko spaljenih ostataka. Drugim riječima, drevni stanovnici nisu uklonili tragove uništenja – nego su ih pažljivo prekrili i sačuvali.

Arheolozi smatraju da to nije bila slučajnost. Moguće je da je požar bio traumatičan događaj koji je kasnije obilježen gradnjom zida, ali postoji i teorija da je riječ o ritualnom spaljivanju, nakon čega je prostor pretvoren u svetište.

U svakom slučaju, mjesto je očito imalo snažnu simboličku vrijednost.

Mjesto susreta i rituala kroz stoljeća

Radiokarbonske analize pokazuju da spaljena struktura datira između 11. i 9. stoljeća prije Krista, dok tragovi aktivnosti na lokalitetu sežu još dalje, od 13. stoljeća prije Krista pa sve do željeznog doba.

Zanimljivo je da su ljudi stoljećima nakon tog događaja nastavili dolaziti na isto mjesto. Pronađeni su brojni metalni predmeti – narukvice, igle, dijelovi pojaseva – koji su pažljivo odlagani unutar konstrukcije zida, što dodatno potvrđuje ritualni karakter lokacije.

Osim toga, keramika pronađena na lokalitetu razlikuje se od tipične za to područje, što upućuje na kontakte s drugim kulturama srednje Europe.

Svetište, a ne naselje

Sve prikupljene činjenice vode do zaključka da Begića Glavica nije bila ni naselje ni tvrđava, već mjesto okupljanja i simboličkog značenja – svojevrsno otvoreno svetište, piše Arkeonews.

Zid koji ondje stoji tisućljećima ne služi obrani, već definira prostor i čuva uspomenu na događaj koji je očito obilježio čitavu zajednicu.

Daljnja istraživanja mogla bi otkriti još detalja o ovom neobičnom lokalitetu, ali već sada je jasno da se radi o jednom od rijetkih primjera gdje je arhitektura služila kao most između prošlosti i kolektivnog sjećanja.