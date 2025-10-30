Senat Sveučilišta u Splitu podržao inicijativu za povrat starog imena ovoj splitskoj srednjoj školi

Održana je 130. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu.

Senat je potvrdio izbor čelnika sastavnice prof. dr. sc. Ivana Bodrožića za dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Potvrđeno je i imenovanje izv.prof.dr.sc. Marija Bijeliša za vršitelja dužnosti dekana Agromediteranskog fakulteta bez pravne osobnosti. Na Agromediteranskom fakultetu izvodit će se dosadašnji samostalni studiji Sveučilišta u Splitu -prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda i diplomski studij Agronomija Mediterana.

Senat je potvrdio i izbore nastavnika:

prof. dr. sc. Danice Bakotić (EFST) na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u trajnom izboru;

izv. prof. art. Ive Letilović (FGAG) na umjetničko-nastavno radno mjesto redoviti profesor;

izv. prof. art. Tome Plejića (FGAG) na umjetničko-nastavno radno mjesto redoviti profesor;

izv. prof. dr. sc. Maje Proso (PFS) na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor;

izv. prof. dr. sc. Joška Šode (PFST) na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor.

Senat je dao podršku inicijativi maturanata generacije 1974./1975. za povrat imena „Ćiro Gamulin“ III. gimnaziji u Splitu (Prirodoslovno-matematička gimnazija).