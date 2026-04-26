Selak Raspudić bila u hotelu u Washingtonu tijekom pucnjave: "Derali su se s oružjem u rukama"

Par sati nakon što je 31-godišnji napadač Cole Tomas Allen izazvao totalni kaos pucajući ispred ulaza u svečanu dvoranu hotela Hilton gdje je američki predsjednik Donald Trump organizirao tradicionalnu večeru za novinare akreditirane u Bijeloj kući - s lica mjesta za Jutarnji list se javila saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je u Washington stigla jučer kao gošća američkog State Departmenta.

Dok je kat ispod nje napadač pucao, pokušavajući ući u dvoranu gdje su bili američki predsjednik, njegova supruga Melania Trump, američki potpredsjednik J. D. Vance i brojni drugi dužnosnici, diplomati i novinari, naša saborska zastupnica u lobiju hotela čekala je s gošćom iz Poljske svoje domaćine.

'Stojim u lobiju hotela s Poljakinjom s kojom sam bila na istom letu. Čekamo svoje domaćine, ljudi pored nas defiliraju u svečanim odijelima i haljinama, silaze kat ispod u dvoranu na tu gala večeru za dopisnike u Bijeloj kući. U jednom trenutku kreće kaos, ljudi trče pored nas, svi skupa krećemo prema izlazu, ispričala je novinaru Jutarnjeg Marku Špoljaru.

Dolazi hrpa crnih automobila i sva sila pripadnika tajne službe i Trumpova osiguranja. Nakon što smo izašle iz hotela, u prvim trenucima nismo znale što se točno događa. Momentalno su nas okružili pripadnici tajne službe.

S oružjem u rukama derali su se prema nama: ‘Da se nitko nije pomaknuo niti metra!‘. Bio je to jedan totalan kaos.