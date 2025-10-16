SEKCIJA RAČUNOVOĐA HOK-a REAGIRALA PREMA POREZNOJ UPRAVI I OBRTNICIMA Unatrag godinu dana 160 obrta više u računovodstvenoj djelatnosti

Računovođe diljem Hrvatske su, u jeku izrade PDV prijava, imale dodatni posao - gotovo cijeli dan odgovaralo se na pozive, poruke i emailove zabrinutih obrtnika i poduzetnika o zaprimljenom emailu jednog IP posrednika koji je uspio u vrlo kratkom vremenu uznemiriti čitavu javnost, s obzirom da se nametnuo/prezentirao kao već odabrani IP posrednik unatoč nepostojanju ugovornog odnosa.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore aktivno je sudjelovala u rješavanju navedenog problema te je Porezna uprava objavila vijest kojom su potvrdili da obrtnici i poduzetnici nisu u obvezi prihvatiti IP posrednika s kojim nemaju ugovorni odnos.

"Naime, prema odredbama Zakona o fiskalizaciji, svaki je obrtnik i poduzetnik dužan sam izabrati IP posrednika do kraja 2025. godine te istog potvrditi putem FiskAplikacije. Poruke i emailove koje zaprimate od IP posrednika kojeg niste sami odabrali slobodno zanemarite. Ako je netko slučajno potvrdio IP posrednika kojeg nije htio, isto je moguće ispraviti na način da izaberete i potvrdite IP posrednika kojeg želite. Time će se poništiti "prvi izbor", a posebno je to važno za sve one obrtnike i ostale poduzetnike koji nisu obveznici PDV-a te mogu besplatno koristiti aplikaciju MikroeRačun. Očekuje se da će svi IP posrednici koji nisu izbor samog obrtnika ili poduzetnika biti povučeni iz FiskAplikacije kao izbor“, istaknula je predsjednica Sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić.

Iako su obrtnici tijekom proteklih mjeseci imali prilike sudjelovati na više seminara/webinara diljem Hrvatske u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika, puno je novih pojmova i obveza u kojima se još uvijek ne snalaze, a veliki teret pripreme za Fiskalizaciju 2.0 podnose računovođe koje su zbog navedenog pod velikim pritiskom.

Aktualnosti u računovodstvenoj struci bit će tema i ovogodišnjeg 3. Susreta računovođa, koji se održava 24.-26. listopada na Plitvičkim jezerima. Prema podacima Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, u Republici Hrvatskoj u djelatnosti Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje, u rujnu 2025. godine bilo je aktivno 4.090 obrta. U odnosu na rujan prethodne godine to predstavlja povećanje od 160 obrta odnosno 4,1 %, a u odnosu na rujan 2021. godine povećanje od 633 obrta odnosno 18,3 %.