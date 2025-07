Seizmolog Krešimir Kuk objasnio zašto je došlo do ovako snažnog potresa na Kamčatki

"Ovo je šesti potres po jačini otkad se mjeri i to već govori samo po sebi", kazao je Kuk pa nastavio o nastanku tsunamiju:

"Ovako veliki potres izaziva velike pomake i ako su na blizini morske obale, izazivaju efekt tsunamija. On izaziva povlačenje mora od obale, to je jedan od najvjerojatnijih čimbenika da će nastati. On može biti od 60 centimetara, ali i puno veći. Dobro je što se može pratiti i izračunato je točno vrijeme kad će doći na ugroženim mjestima."

Okvirno bi, kaže Kuk, na zapadnoj obali SAD-a trebao biti između 11 i 12 sati po hrvatskom vremenu.

"Vrlo precizno se može izračunati kad će gdje doći pa su već stigla upozorenja i sve preventivne mjere kako bi se potencijalni utjecaj tsunamija minimalizirao", ističe Kuk i objašnjava kako je došlo do ovog potresa:

"Na Kamčatki se najčešće manifestiraju potresi, njih čak oko 80 posto koji se odvijaju na svijetu.

U ovom slučaju, radi se o području velike subdukcije, gdje se pacifička tektonska ploča povlači pod manju i pritom se stvaraju ogromne sile pa mjesto nastanka potresa može biti tisuću kilometara, piše N1.

Radi se o ogromnim silama i sam proces nastanka potresa ovakvog intenziteta je jako dug."