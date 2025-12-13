Close Menu

Šego: "Top je osjećaj biti prvi strijelac lige"

"Protiv Vukovara igramo kući, idemo po pobjedu i to je to"

Michele Šego, strijelac i asistent u pobjedi Hajduka od 1:3 na Maksimiru protiv Lokomotive, dao je svoj komentar na utakmicu:

Lokomotiva – Hajduk 1-3: Rebić i Šego za rutinsku pobjedu Hajduka i čelo prvenstvene ljestvice

"Generalno smo kontrolirali utakmicu, od početka smo bili bolji, iako smo primili gol. Pokazali smo karakter i odlično smo se vratili. Top je osjećaj biti prvi strijelac lige! Protiv Vukovara igramo kući, idemo po pobjedu i to je to", kazao je Šego.

