Šego: "Top je osjećaj biti prvi strijelac lige"

Michele Šego, strijelac i asistent u pobjedi Hajduka od 1:3 na Maksimiru protiv Lokomotive, dao je svoj komentar na utakmicu:
Lokomotiva – Hajduk 1-3: Rebić i Šego za rutinsku pobjedu Hajduka i čelo prvenstvene ljestvice
"Generalno smo kontrolirali utakmicu, od početka smo bili bolji, iako smo primili gol. Pokazali smo karakter i odlično smo se vratili. Top je osjećaj biti prvi strijelac lige! Protiv Vukovara igramo kući, idemo po pobjedu i to je to", kazao je Šego.
Detaljan izvještaj utakmice iz Zagreba pročitajte na OVOJ poveznici
Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0