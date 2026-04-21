Šego nije realizirao kazneni udarc, pogodio vratnicu

Hajduk danas od 18:45 igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 0:1.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice, a u posljednjem kolu odigrali su 2:2 na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Osijek kojeg vodi trener Tomislav Radotić drži pretposljednje mjesto prvenstvene tablice. U posljednjem kolu Osječani su s 2:0 poraženi od Varaždina na Opus Areni.

Trener Gonzalo Garcia u ovoj utakmici sigurno ne može računati na kapetana Livaju koji je u Koprivnici dobio četvrti žuti karton. Također zbog ozljeda neće biti Krovinovića, Hodaka, Skelina i Dialla.

Hajduk je slavio u sva tri ovosezonska ogleda s Osijekom, zanimljivo, istim rezultatom - 2:0.

Glavni je sudac utakmice Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

U 91. je minuti Vrbančić dobio žuti karton.

U 87. je minuti požutio Čolina.

U 81. je minuti Pukštas pao u kaznenom prostoru, a sudac Pajač pokazao je na bijelu točku. Šego je bio izvođač kaznenog udarca, no pogodio je vratnicu.

U 55. je minuti Sigur blokirao čistu priliku Osječana odbivši volej u korner iz kojeg je Osijek poveo: Mejía je ubacio, a Bubanja natrčao i glavom pospremio loptu u mrežu za 0:1.

U 28. je minuti Skoko izveo majstoriju: petom je dodao za Pukštasa koji je zatresao mrežu, no označeno je zaleđe.

U 16. je minuti požutio Šego nakon što je napravio faul.

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Guillamón, Kalik, Raçi, Melnjak, Bamba, Huram, Almena, Durdov

OSIJEK: Malenica - Bukvić, Hasić, Jelenić, Čolina - Mejía, Bubanja, Petrusenko - Jovičić, Jakupović, Omerović

Klupa: Curcija, Mersinaj, Mikolčić, Vrbančić, Guedes, Barić, Kolarik, Akere

