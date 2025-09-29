Šefica Sindikata umirovljenika: "Svađat ću se s predstavnicima Vlade"

Nije uspio pokušaj ujedinjenja umirovljeničke scene uoči sutrašnjih pregovora s Vladom. U Dnevniku Nove TV gostovala je predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić. Ona smatra da su osobni animoziteti i neke prošle situacije doveli do neuspjeha ujedinjenja umirovljenika.

Predstavnici umirovljenika uspjeli su usuglasiti šest prijedloga s kojima će izaći pred Nacionalno vijeće za umirovljenike.

"Prije žučne rasprave uspjeli smo se dogovoriti da je jedan od prijedloga godišnji dodatak, s tim da mi ne odustajemo od 13. mirovine i pomoći koju su umirovljenici dobivali kroz godine, na tome ćemo inzistirati", navela je.

"Slažemo se i da bi usklađivanje trebalo biti 100 posto, a ne 85-15 posto, prema povoljnijem indeksu. Dogovorili smo se i o ukidanju poreza na sve mirovine. Osim toga, tražimo da se penalizacija obustavi sa 65 godina, a ne sa 70 kako je to sada", dodala je.

"Godišnji dodatak će dobiti pred Božić i tada ga potrošiti"

"Vlada računa godišnji dodatak tako što smatra da će on povećati prosječnu mjesečnu mirovinu, znači dijele ga na 12, a zaboravljaju da umirovljenici taj dodatak neće podijeliti na 12 jer će ga dobiti u 12. mjesecu, pred Božić, i tada ga potrošiti", upozorila je.

Predstavnici umirovljenika nisu se dogovorili koliko bi taj godišnji dodatak trebao iznositi. "Mi ćemo se zalagati da to bude oko 14 eura po godini staža. To su naše želje i to bi bilo idealno. Vlada sigurno na to neće pristati, ali to bi bilo najpoštenije", istaknula je Stanišić.

"Ja ću se svađati s njima, a hoće li i drugi prihvatiti tu svađu s njima, ne znam", nastavila je.

"Ako vas poslodavac ne želi, nećete dobiti posao"

Na pitanje kome bi trebalo uzeti kako bi se rebalansom proračuna osigurao novac za umirovljenike, Stanišić je odgovorila: "Neka sebi malo uzmu".

O prijedlogu HUP-a da se zbog nedostatka radne snage na posao vrate umirovljenici, kazala je kako će se vratiti samo oni umirovljenici koji od svoje mirovine ne mogu živjeti ili oni koji žele raditi. "Demistificirajmo jednu stvar. Želja umirovljenika za radom ne ovisi o njemu. Ako vas poslodavac ne želi, nećete dobiti posao. Ima puno takvih primjera", upozorila je.

Za umirovljenike je, kaže, vrlo opterećujuće raditi na fizički zahtjevnim poslovima, kao što je trgovina, ali to rade jer moraju. Ustvrdila je da oni, poput njegovatelja, koji su iznimno traženi, odlaze taj posao raditi u inozemstvo. Zaključila je i da umirovljenici nemaju šanse zaposliti se na "bolje poslove".