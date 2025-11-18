Šef vatrogasaca: "Kad su se ekipe počele penjati i gasiti, požar se počeo pojavljivati na donjim katovima"

Sinoć oko 23:10 izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno, zahvatio je više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca. U trenutku izbijanja požara, prema trenutnim informacijama, u zgradi nije bilo nikoga.

Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila, piše Index.

"Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava.

Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije", rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i dodao:

"Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati", poručio je.