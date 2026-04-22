Šef TV Dalmacije: Gledanost Bujančeve emisije? Kad bih vam rekao, ne biste mi vjerovali...

Dan nakon što je "Bujica", politički talk-show Velimira Bujanca, u ponedjeljak navečer prvi put emitirana iz novog studija u produkciji TV Dalmacije, Jutarnji list razgovarao je s direktorom programa TV Dalmacije Paskom Tomašem o tome zašto su se odlučili na suradnju s Bujancem nakon što je u siječnju protjeran sa Z1 televizije te o tome hoće li na novoj televiziji smjeti otvoreno agitirati za neku političku stranku, kao što je to godinama radio na Z1 televiziji, podržavajući prvo Domovinski pokret, a potom DOMiNO.

Kako to da ste se odlučili za suradnju s Velimirom Bujancem i ima li taj angažman ikakve veze s HDZ-om ili nekom drugom političkom strankom?

Drago mi je da anonimni saborski zastupnik (misli na našeg sugovornika iz stranke DOMiNO, nap.a.) uredno izvršava sve svoje zadatke u borbi za bolji život hrvatskog naroda i još uz to ima slobodnog vremena analizirati neku "nebitnu" emisiju. Povratak "Bujice" nema nikakve veze ni s jednom političkom opcijom i ovaj potez smatram vraćanjem "Bujice" narodu.

Jeste li vi zadovoljni s prve četiri emisije i kakva je gledanost "Bujice" otkad se prikazuje na TV Dalmaciji?

Iznimno smo zadovoljni gledanošću prve četiri emisije i volio bih da vi osobno putem vaših izvora provjerite statistiku jer kad bih vam rekao da smo u terminu emitiranja premijere bili gledaniji od svih lokalnih i regionalnih televizija zajedno, vjerujem da mi ne biste vjerovali. Dušobrižnicima iz političkih krugova koji su zabrinuti zbog "pada" naše gledanosti mogu slobodno poručiti da je ona u svakom trenutku bila barem četiri puta veća od njihovih političkih rejtinga.

S obzirom na to da je Z1 zbog "Bujice" kažnjavalo Vijeće za elektroničke medije, postoje li teme - afirmativni narativ o NDH, primjerice - ili gosti koji nisu poželjni u programu TV Dalmacije, pa tako i u "Bujici"?

Ne znam što je bilo na Z1 niti me zanima. Otkad gospodin Ante Gabrilo i ja upravljamo TV Dalmacijom, tu nema zabranjenih tema ni zabranjenih gostiju. Naravno, to ne znači da potičemo ili odobravamo kršenje pozitivnih pravnih propisa.

S druge strane, je li Bujanec uvjetovao išta posebno prije nego što ste ugovorili suradnju?

Nikad ne bih radio ni s kim tko bi meni nešto uvjetovao. Takve odnose nemam niti bih surađivao s nekim tko prema TV Dalmaciji nastupa s uvjetima. Taj koji misli da to može pogriješio bi adresu.

S obzirom na to da je Bujanec na Z1 posljednjih godina otvoreno podržavao jednu političku stranku (prvo DP, pa onda DOMiNO), hoće li i na TV Dalmaciji imati slobodu otvoreno agitirati za neku političku stranku? Jeste li s Bujancem uopće razgovarali o tome?

Svoje poslovne razgovore ne prepričavam u medijima. Grozno mi je što to neki rade. Svi urednici s kojima radim znaju da od njih tražim najveću razinu profesionalnosti i vjerujem da sam vam time sve rekao. "Bujica" je već počela vraćati uloženo i imamo već nekoliko upita za poslovnu marketinšku suradnju vezano za nju. Ljudi se sami javljaju jer žele da takva emisija postoji u eteru i hvala onima koji su to prepoznali.