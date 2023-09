ŠEF OSJEČKE POLICIJE ‘Hvalio se, vadio pištolj, repetirao...‘

- Nije bilo zataškavanja niti prikrivanja. Priznajem jedino da je komunikacija s javnosti bila nespretna - izjavio je Ladislav Bece, načelnik PU osječko-baranjske referirajući se na sve okolnosti tragične smrti 21-godišnje Osječanke Mihaele Berak, koju je u srijedu 20. rujna u svom stanu u osječkom Donjem gradu usmrtio 27-godišnji policajac Marko Smažil.

Javnost već danima traži neke odgovore na pitanja koja su u ovom slučaju ostala visjeti u zraku, prvenstveno vezano uz policijsko postupanje, koje mnogi drže suspektnim, unatoč tome što se iz policije već danima pravdaju kako su postupali u skladu sa zakonom i pravilnicima, a čak je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio da ne vidi nikakav problem u postupanju policije. Bece je u četvrtak na sjednici Gradskog vijeća Osijeka podnosio izvješće o stanju sigurnosti u Osijeku za prvih šest mjeseci ove godine, ali točkom je dominiralo ubojstvo Mihaele, za što je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku protiv Smažila podnijelo kaznenu prijavu, pri tome je prekvalificiravši iz lakšeg kaznenog djela protiv opće sigurnosti, kako je predložila policija, u ubojstvo s namjerom. Bece je pred vijećnicima ponovio da je policajac zaposlen prošle godine te da je prije mjesec i pol dana zadužio pištolj, piše Jutarnji list.

- Prilikom prekvalifikacije za zanimanje policajac uspješno je prošao zahtjevne liječničke, psihološke i motoričke preglede, kao i edukaciju o oružju – rekao je Bece i nastavio.

- Ono što smo do sada utvrdili je da su se djevojka i policajac poznavali oko mjesec dana, a ona je u više navrata dolazila k njemu u stan. Tog je dana policajac na našoj porti radio do 18 sati, a tog je dana zadužio novu futrolu. Kada je došao u stan, djevojka je došla k njemu kao i ranije, a on se hvalio novom futrolom, pokazivao je, vadio pištolj, streljivo, vraćao, repetirao... i u jednom trenutku, najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, došlo je do opaljenja i streljivo je pogodilo mladu djevojku – ispričao je Bece, osvrnuvši se potom i na medijski objavljene informacije kako je od vremena smrti do prve dojave prošlo najmanje sat vremena.

- To su krive informacije. O detaljima ne mogu, ali mi imamo komunikaciju djevojke i mogu reći da je proteklo nekoliko minuta od njene zadnje komunikacije do njegovog poziva službi 112. U tom prvom pozivu on je pokušao prikazati da se radi o samoubojstvu ili da se djevojka sama ustrijelila – nastavio je Bece.

- Naša je ekipa došla na očevid, pozvali smo Županijsko državno odvjetništvo, njihova je zamjenica vodila očevid, fotografiralo se, fiksiralo se i izuzelo tragove, snimilo... Vrlo brzo zaključili smo da otpada teza o samoubojstvo ili samoustreljenju, nego da ju je on sam ustrijelio. Uhićen je u jutarnjim satima i od tada mi imamo 24 sata da utvrdimo osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela te smo išli sa težom kvalifikacijom općeopasne radnje – kazao je Bece, osvrnuvši se potom na razliku u kvalifikaciji policije i ŽDO-a u Osijeku.

- Cijelo vrijeme se spominje konflikt oko kvalifikacije, mi smo dostavili DORH-u sve što smo prikupili, a u praksi je bilo i ranije prekvalifikacija u oba smjera, iz težih u lakša, iz lakših u teža. Treba reći i da u sljedećih šest mjeseci traju još istražne radnje, prikupljanja dokaza, vještačenja, tko zna hoće li ostati ova kvalifikacijama. U ovome nema ništa sporno, a svi medijski istupi najviše štete njezinoj obitelji jer je previše krivih i netočnih informacija – kazao je Bece. Njegov istup nije zadovoljio neke vijećnike, pa su Katarina Kruhonja i Boris Kiš iz Platforme Možemo bili protiv prihvaćanja načelnikovog izvješća

- Moto policije je ‘‘Sigurnost i povjerenje‘‘, a to su dva ključna stupa na kojima leži uspješna provedba misije PU, kao i odnosa policije i građana. Ovaj slučaj je duboko poljuljao to povjerenje, a ono će se vratiti kada se zaista napravi istraga oko toga kako se vodila ta istraga i je li bilo elemenata zataškavanja. Niz je indicija da je bilo zataškavanja, loša komunikacija... Radi se o sumnji na femicid i to je jako ozbiljno – rekla je Kruhonja, dok je Tomislav Bilandžić, nekadašnji načelnik PU osječko-baranjske, a danas vijećnik Domovinskog pokreta istaknuo kako smatraju da "nije bilo pokušaja zataškavanja, već grešaka u postupanju."

- Ne tražimo smjenu načelnika, već odgovore na pitanja što se dogodilo, javnost i obitelj imaju pravo znati kako je došlo do ove tragedije. PU od samog zaprimanja dojave pa sve do danas nije dobro komunicirala s medijima i javnošću o tom događaju, više od 16 sati je prošlo do njihove prve informacije. Previše je vremena prošlo. Što se tiče kvalifikacije uobičajeno je da se policija i DORH konzultiraju i sigurno je tako bili i sada. Ako su imali iste dokaze, kako je moguće da policija tvrdi da nije bilo namjere ubojstva, a DORH da jest. Kako je moguće da policija nije uvažila mišljenje DORH-a. Ovdje smo prošli kompletnu policijsku trilemu – ubojstvo, samoubojstvo ili nesretni slučaj. Bilo bi dobro da je poslan stručan nadzor Ravnateljstva policije kako bi se sve rasvijetlilo i o tome izvijestilo javnost – kazao je Bilandžić, a Bece potom još jednom rekao da nije bilo nikakvog prikrivanja.

- Ali, mogu priznati da je bila nespretna komunikacija s javnosti. Mislili smo o tome izvijestiti kada sve rasvijetlimo i prikupimo dovoljno informacija, ali da, trebali smo ići barem sa jednom rečenicom o događaju. No, očevid je obavljen kako treba. Mi na mjestu događaja nismo mogli ništa prikrivati. To je nemoguće, a iz njihovih međusobnih poruka nije proizlazilo da bi bilo što ukazivalo na namjeru da policajac ubije djevojku. Ministar je jasno rekao da nema argumente slati stručni tim u Osijek – rekao je Bece na kraju dodavši da je Osijek najsigurniji hrvatski grad.