Šef iz Hrvatskih šuma priznao u USKOK-u: "Uzeo sam 20 tisuća eura mita"

Voditelj Sektora komercijalnih poslova u Direkciji društva Hrvatske šume Darko Sušanj priznao je da je dobio mito kako bi pogodovao pojedinim kupcima drvne građe. On je jučer uhićen u akciji policije i USKOK-a kao najviše pozicionirani akter u ovom korupcijskom lancu, javlja Index.

Uz njega su, prema sumnjama istražitelja, bili voditelj Uprave šuma podružnice Bjelovar Ivan Cug, voditelj komercijalnih poslova u toj istoj podružnici Dalibor Bakran, upravitelj Šumarije Vrbovec Slaven Šarić, upravitelj Šumarije Garešnica Mladen Greidl te više šumarskih tehničara i revirnika. Dvadesetak ljudi obuhvaćeno je s čak tri postupka u kojima se, osim na korupciju, sumnja i na utaju poreza te prijevaru na štetu EU fonda.

Nezakonita preprodaja trupaca

Sušanj je, prema informacijama do kojih je došao Index, priznao da je imao dogovor s Mariom Jankovićem, vlasnikom tvrtki Atlas MR i Jasen, da mu Hrvatske šume mimo ugovorenih kvota prodaju bolje trupce. U dogovoru su još, sumnja se, bile i tvrtke Herc trade, Drvna industrija Zelina, Interijeri Sabljo, Slavonija DI te obrt Stolarija Vever sa sjedištem u Novom Marofu.

Šef komercijale iz Hrvatskih šuma posebno je vodio računa da Janković, kao jedan od glavnih posrednika, uvijek ima na raspolaganju dovoljne količine drvnih sortimenata kako bi ih mogao preprodavati dalje. To je, međutim, tvrde istražitelji, bilo suprotno okvirnim sporazumima, kao i godišnjim ugovorima za kupoprodaju trupaca.

Priznao zbog čvrstih dokaza

Sušanj je priznao da je sve to radio za Jankovića koji mu je za uzvrat u četiri navrata platio ukupno 20 tisuća eura mita. Na priznanje se odlučio suočen s činjenicom da je zajedno s ostalim osumnjičenima više od godinu dana bio pod tajnim mjerama odnosno da je policija snimala njegove razgovore i pratila mu kretanje.