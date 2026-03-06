Sedmu godinu zaredom obilježava se Svjetski dan limfedema: Stižu dobre vijesti za pacijente u Splitu

Sedmu godinu zaredom Inicijativa "Život s limfedemom" iz Splita obilježava Svjetski dan limfedema. Ovaj Dan obilježava se diljem svijeta 6.ožujka, a na važnost ove bolesti i u Hrvatskoj, podsjetile su Ojdana Koharević i Katija Bajrić, predstavnice Inicijative 'Život s limfedemom'.

Uz ovogodišnji Svjetski dan limfedema iz ove Inicijative stižu dobre vijesti o nabavi limfomata, aparata za limfnu drenažu koji znatno pomaže u terapiji limfedema.

O čemu je riječ pojašnjavaju predstavnice ove Inicijative:

„Svakodnevno slušamo o bremenitom stanju u hrvatskom zdravstvu, no želimo da se i naš glas čuje jer o limfedemu se ne zna mnogo, a mi u Hrvatskoj, na žalost nemamo dobre uvjete liječenje ove bolesti.. Stoga smo na prijemu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, predstavile ideju o nabavi limfomata u Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju u Splitu, županijskoj ustanovi u kojoj se uz sve bolesti, liječi i limfedem te vjerujemo kako ćemo ovu ideju uskoro ostvariti“, kažu u Inicijativi.

Limfomat je tek jedan dio terapije koja za njih život znači, a u ovoj županijskoj ustanovi u upotrebi je već dugi niz godina stari limfomat.

„Županu Blaženku Bobanu smo uz prethodni dogovor s ravnateljicom ove ustanove, dr Ivanom Šegvić, predložili nabavu novoga aparata za limfnu drenažu. Župan je naš prijedlog prihvatio, Splitsko dalmatinska županija će nakon administrativnih priprema osigurati novac i kupiti limfomat, sve kako bi aparat za limfnu drenažu što prije bio na raspolaganju pacijentima.“, kaže Ojdana Koharević, predstavnica Inicijative.

Ovaj će limfomat barem donekle poboljšati uvjete terapije, no kako kažu pred njima je još mnogo posla kako bi javnost, ali i institucije upoznali s ovom bolešću.

Što je limfedem? Riječ je o bolesti usporenog limfnog sustava, odnosno pretjeranog nakupljanja limfe uzrokovanog genetskim poremećajem, te operativnim zahvatima, kao i drugim traumama. Najčešći simptom je oticanje ruku i nogu, no limfedem se može javiti na cijelom tijelu. Limfedem se kod onkoloških bolesnika javlja kao posljedica operativnog zahvata, uklanjanja limfnih čvorova kod pojedinih vrsta karcinoma, a najčešče kod karcinoma dojke. Bolest nije smrtonosna, no limfedem na žalost nije izlječiv. Ipak, nadu daje saznanje kako se s limfedemom, s pravilnom terapijom, promjenom načina života, vježbom i prehranom, može kvalitetno živjeti. Terapija je, kažu oboljeli od limfedema, presudna za život s limfedemom, no pacijenti, na žalost, nemaju odgovarajuću pomoć u zdravstvenom sustavu. Tako oboljeli od ove bolesti veći dio kompletne dekongestivne terapije, koja uključuje ručnu limfnu drenažu, kompresivno bandažiranje kao i terapiju spomenutim limfomatom moraju plaćati sami u privatnim klinikama, izvan javnog zdravstvenog sustava.

„Dugogodišnje boljke našega zdravstva, nedostatak kadrova, posebno fizioterapeuta odražava se i na liječenje oboljelih od limfedema. Cijenimo napore liječnika i terapeuta, no sve to nije dovoljno za nas pacijente. Pritom treba naglasiti kako prioritet u liječenju, što je i razumljivo, imaju onkološki pacijenti, no zbog nedostatka fizioterapeuta liste čekanja su sve duže i za te, najteže pacijente, a zatim i za sve ostale koji ne boluju od karcinoma., poručuju u Inicijativi.

Stoga će se i dalje zalagati za veća prava pacijenata oboljelih od limfedema, češće terapije u bolničkim ustanovama, te stavljanje na listu HZZO-a svih pomagala u liječenju ove bolesti. „Kucat ćemo na sva vrata, ako treba i više puta, kako bi se liste čekanja smanjile, kako mi pacijenti ne bi bili građani drugoga reda. Dogovor u Splitsko-dalmatinskoj županiji pokazao je kako institucije imaju sluha, te vjerujemo kako ćemo uskoro imati još bolje vijesti za sve oboljele od limfedema, poručuju predstavnice Inicijative 'Život s limfedemom' iz Splita.