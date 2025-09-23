Sedmorica muškaraca uhvaćena kako krijumčare migrante po Hrvatskoj, policija otkrila detalje

Policijski službenici proveli su šest odvojenih kriminalističkih istraživanja nad sedmoricom muškaraca, zatečenih u razdoblju od 19. do 21. rujna na području Policijske uprave karlovačke, zbog nezakonitog prijevoza migranata.

Utvrđeno je da su trojica hrvatskih državljana (45, 45 i 41 godina), dva državljana Kosova (24 i 28), jedan državljanin Bosne i Hercegovine (47) i jedan državljanin Rumunjske (35) iz koristoljublja prevozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Prijevoz je obavljen osobnim i kombi vozilima s bosansko-hercegovačkim, slovenskih, švicarskim i hrvatskim oznakama na području Slunja te općina Vojnić i Rakovica.

Postupanje prema stranim državljanima provedeno je sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonu o strancima.

Svi osumnjičeni zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u RH (čl. 326) uz kaznenu prijavu predani su nadležnom državnom odvjetništvu i pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.

Dodatno, prema četvorici osumnjičenih (dvojica 45-godišnjaka, 41-godišnjak i 35-godišnjak) postupano je i prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, dok će prema državljanima Kosova, Bosne i Hercegovine i Rumunjske biti postupano i prema odredbama Zakona o strancima.